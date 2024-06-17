Смартфон HTC U24 Pro получил Snapdragon 7 Gen 3 с 12+512 ГБ памяти. Только вот зачем?

HTC продолжает попытки вернуть утраченные позиции на рынке смартфонов с новым устройством среднего уровня — HTC U24 Pro. Несмотря на позиционирование, его цена сопоставима с флагманскими моделями. HTC U24 Pro оснащен 6,8-дюймовым OLED-дисплеем с закругленными краями, разрешением FHD+ и частотой обновления 120 Гц. Также на фронтальной панели расположен светодиод уведомлений.

Устройство базируется на процессоре Qualcomm Snapdragon 7 Gen 3 и имеет конфигурацию с 12 ГБ оперативной памяти и варианты встроенного хранилища на 256 или 512 ГБ. При необходимости объем памяти можно расширить с помощью карты microSD.

HTC U24 Pro оснащен тройной основной камерой: главный модуль на 50 Мпикс, сверхширокоугольный модуль на 8 МП и телефото модуль также на 50 Мпикс. Фронтальная камера в дисплее имеет сенсор на 50 Мпикс.

Смартфон оборудован батареей емкостью 4600 мАч с поддержкой быстрой проводной зарядки мощностью 60 Вт и беспроводной зарядки мощностью 15 Вт. Для подключения проводных наушников предусмотрен 3,5-мм разъем. Корпус устройства защищен от влаги и пыли по стандарту IP67.

HTC U24 Pro уже доступен для предварительного заказа по цене от $585, а фактические продажи начнутся 30 июня. Смартфон представлен в цветовых вариантах Twilight White и Space Blue.