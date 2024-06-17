Смартфон HTC U24 Pro отримав процесор Snapdragon 7 Gen 3 з 12+512 ГБ пам’яті. Але для чого?

Компанія HTC продовжує намагатися повернути втрачені позиції на ринку смартфонів з новим пристроєм середнього рівня HTC U24 Pro. Незважаючи на позиціонування, його ціна порівнянна з флагманськими моделями. HTC U24 Pro оснащений 6,8-дюймовим OLED-дисплеєм із закругленими краями, роздільною здатністю FHD+ і частотою оновлення 120 Гц. Також на передній панелі є світлодіод сповіщень.

Пристрій базується на процесорі Qualcomm Snapdragon 7 Gen 3 і має конфігурацію з 12 ГБ оперативної пам’яті та варіантами вбудованої пам’яті 256 або 512 ГБ. При необхідності пам’ять можна розширити за допомогою карти microSD.

HTC U24 Pro оснащений потрійною основною камерою: основним модулем на 50 МП, надширококутним модулем на 8 МП і телефото модулем на 50 МП. Фронтальна камера має сенсор на 50 Мп.

Смартфон оснащений акумулятором на 4600 мАг з підтримкою швидкої дротової зарядки потужністю 60 Вт і бездротової зарядки потужністю 15 Вт. Для підключення дротових навушників передбачений роз’єм 3,5 мм. Корпус пристрою захищений від вологи та пилу за стандартом IP67.

HTC U24 Pro вже доступний для попереднього замовлення від $585, а фактичні продажі почнуться 30 червня. Смартфон представлений у кольорах Twilight White і Space Blue.