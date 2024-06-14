Корпуса, кулеры и блоки питания be quiet! на Computex 202414.06.24
На выставке Computex 2024 немецкий бренд be quiet! представил ряд новых продуктов, включая серию стеклянных корпусов Light Base, системы водяного охлаждения AIO Light Loop, серию вентиляторов Light Wings LX, воздушный кулер Dark Rock 5 и бюджетные блоки питания серии Pure Power 12.
Корпуса Light Base
Light Base 900 и Light Base 600:
- Стиль «аквариума»: Полностью стеклянные фронтальные и боковые панели для панорамного обзора компонентов ПК.
- Двухкамерная конструкция: Блок питания, накопители и кабели скрыты.
- Гибкость установки: Возможность горизонтальной, вертикальной или перевернутой установки шасси.
- Поддержка материнских плат: Совместимы с платами с размещением разъемов с обратной стороны (например, Asus BTF, Gigabyte Project Stealth, MSI Project Zero).
Light Base 900 DX и Light Base 900 FX:
- 900 DX: Без комплектных вентиляторов, поддержка двух 420-мм радиаторов и 1,5 м светодиодной ARGB ленты.
- 900 FX: Комплект из четырех вентиляторов Light Wings LX 140mm PWM с реверсивными лопастями.
Light Base 600 DX и Light Base 600 LX:
- 600 DX: Меньший вариант 900 DX, поддержка 360-мм радиаторов СЖО.
- 600 LX: Комплект из четырех вентиляторов Light Wings LX 140mm PWM.
Системы водяного охлаждения Light Loop
- Light Loop 360mm и 240mm: Доступны в черном и белом цветах.
Вентиляторы Light Wings LX
- Варианты: 120mm PWM, 120mm PWM High-Speed, 140mm PWM, 140mm PWM High-Speed.
- Цветовые опции: Черный (один вентилятор или комплект из 3 штук) и белый (тройной комплект).
- Особенности: Двигатель с обратной связью для постоянных оборотов независимо от сопротивления воздуха.
Воздушный кулер Dark Rock 5
- Дизайн: Компактная башня с асимметричным дизайном и специальной формой радиатора для совместимости с высокими модулями памяти.
- Компоненты: Шесть медных тепловых трубок и вентилятор Silent Wings 4120mm PWM.
- Совместимость: Медное никелированное основание совместимо с термоинтерфейсом на основе жидкого металла.
Блоки питания Pure Power 12
- Упрощенная версия: Блоки питания серии Pure Power 12M с фиксированными кабелями.
- Поддержка стандартов: Полная поддержка ATX 3.1 и PCIe 5.1.
- Эффективность: 80 PLUS Gold.
- Охлаждение: Тихий 120-мм вентилятор.
- Мощность: Доступны версии мощностью 1000 Вт, 850 Вт, 750 Вт, 650 Вт и 550 Вт.
Эти новые продукты демонстрируют стремление be quiet! к инновациям и высокому качеству, предлагая широкий выбор решений для энтузиастов ПК и профессионалов.
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Корпуса, кулеры и блоки питания be quiet! на Computex 2024Computex комплектующие
На Computex 2024 бренд be quiet! представил ряд новых продуктов, включая серию стеклянных корпусов Light Base, системы водяного охлаждения AIO Light Loop, серию вентиляторов Light Wings LX, воздушный кулер Dark Rock 5 и бюджетные блоки питания серии Pure Power 12.
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