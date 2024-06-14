Корпуси, кулери та блоки живлення be quiet! на Computex 202414.06.24
На виставці Computex 2024 німецька марка be quiet! представив низку нових продуктів, включаючи серію скляних корпусів Light Base, системи водяного охолодження AIO Light Loop, серію вентиляторів Light Wings LX, повітряний кулер Dark Rock 5 та бюджетні блоки живлення серії Pure Power 12.
Корпуса Light Base
Light Base 900 та Light Base 600:
- Стиль акваріума: Повністю скляні фронтальні та бічні панелі для панорамного огляду компонентів ПК.
- Двокамерна конструкція: Блок живлення, накопичувачі та кабелі приховані.
- Гнучкість установки: Можливість горизонтальної, вертикальної або перевернутої установки шасі.
- Підтримка материнських плат: Сумісні з платами з розміщенням роз’ємів з зворотного боку (наприклад, Asus BTF, Gigabyte Project Stealth, MSI Project Zero).
Light Base 900 DX та Light Base 900 FX:
- 900 DX: Без комплектних вентиляторів, підтримка двох 420-мм радіаторів та 1,5 м світлодіодної ARGB стрічки.
- 900 FX: Комплект із чотирьох вентиляторів Light Wings LX 140mm PWM з реверсивними лопатями.
Light Base 600 DX та Light Base 600 LX:
- 600 DX: Менший варіант 900 DX, підтримка 360-мм радіаторів СЖО.
- 600 LX: Комплект із чотирьох вентиляторів Light Wings LX 140mm PWM.
Системи водяного охолодження Light Loop
- Light Loop 360mm та 240mm: Доступні в чорному та білому кольорах.
Вентилятори Light Wings LX
- Варіанти: 120mm PWM, 120mm PWM High-Speed, 140mm PWM, 140mm PWM High-Speed.
- Колірні опції: Чорний (один вентилятор або комплект із 3 штук) та білий (потрійний комплект).
- Особливості: Двигун із зворотним зв’язком для постійних обертів незалежно від опору повітря.
Повітряний кулер Dark Rock 5
- Дизайн: Компактна вежа з асиметричним дизайном та спеціальною формою радіатора для сумісності з високими модулями пам’яті.
- Компоненти: Шість мідних теплових трубок та вентилятор Silent Wings 4120mm PWM.
- Сумісність: Мідна нікельована основа сумісна з термоінтерфейсом на основі рідкого металу.
Блоки живлення Pure Power 12
- Спрощена версія: Блоки живлення серії Pure Power 12M із фіксованими кабелями.
- Підтримка стандартів: Повна підтримка ATX 3.1 та PCIe 5.1.
- Ефективність: 80 PLUS Gold.
- Охолодження: Тихий 120-мм вентилятор.
- Потужність: Доступні версії потужністю 1000 Вт, 850 Вт, 750 Вт, 650 Вт та 550 Вт.
Ці нові продукти демонструють прагнення be quiet! до інновацій та високої якості, пропонуючи широкий вибір рішень для ентузіастів ПК та професіоналів.
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Корпуси, кулери та блоки живлення be quiet! на Computex 2024Computex комплектуючі
На Computex 2024 бренд be quiet! представив низку нових продуктів, включаючи серію скляних корпусів Light Base, системи водяного охолодження AIO Light Loop, серію вентиляторів Light Wings LX, повітряний кулер Dark Rock 5 та бюджетні блоки живлення серії Pure Power 12.
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