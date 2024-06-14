14.06.24

Огляд маршрутизатора ASUS RT-AX52: швидко та доступно

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ASUS RT-AX52

Недорогий Wi-Fi маршрутизатор може здатися недостатньо продуктивним для ігор та стрімінгових сервісів, але в міру підготовки огляду ASUS RT-AX52 з’ясувалося, що це не так.