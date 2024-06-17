ИИ-модель Stable Diffusion 3 Medium для генерации изображений использует ресурсы компьютера17.06.24
Компания Stability AI анонсировала выход ИИ-модели под названием Stable Diffusion 3 Medium, предназначенной для генерации изображений по текстовому описанию. Эта модель может работать непосредственно на устройстве пользователя и поддерживает видеоадаптеры мейнстрим-уровня.
Основные характеристики модели Stable Diffusion 3 Medium:
- Параметры: Модель имеет два миллиарда параметров. Версия SD 3 в целом может учитывать до восьми миллиардов параметров, что обеспечивает высокую гибкость и качество генерации изображений.
- Поддержка видеоадаптеров: Модель спроектирована для работы на видеоадаптерах с пятью гигабайтами памяти. Это означает, что пользователи могут использовать мейнстримные видеокарты, не обязательно покупая топовые модели.
- Оптимизации для NVIDIA и AMD: Для видеоадаптеров GeForce RTX была разработана специальная версия с поддержкой TensorRT, что позволяет ускорить процесс генерации изображений на 50%. Также модель оптимизирована для видеокарт AMD, включая встроенную графику и потребительские видеоадаптеры, а также ускорители Instinct MI300X для дата-центров.
Желающие попробовать Stable Diffusion 3 Medium на своей системе, могут ознакомиться с инструкцией на Reddit.
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ИИ-модель Stable Diffusion 3 Medium для генерации изображений использует ресурсы компьютераискусственный интеллект разработка
Компания Stability AI анонсировала выход ИИ-модели под названием Stable Diffusion 3 Medium, предназначенной для генерации изображений по текстовому описанию
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