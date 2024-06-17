ІІ-модель Stable Diffusion 3 Medium для генерації зображень використовує ресурси комп’ютера17.06.24
Компанія Stability AI анонсувала вихід ІІ-моделі під назвою Stable Diffusion 3 Medium, призначеної для створення зображень за текстовим описом. Ця модель може працювати безпосередньо на пристрої користувача та підтримує відеоадаптери мейнстрім-рівня.
Основні характеристики моделі Stable Diffusion 3 Medium:
- Параметри: Модель має два мільярди параметрів. Версія SD 3 загалом може враховувати до восьми мільярдів параметрів, що забезпечує високу гнучкість та якість генерації зображень.
- Підтримка відеоадаптерів: Модель спроектована для роботи на відеоадаптерах із п’ятьма гігабайтами пам’яті. Це означає, що користувачі можуть використовувати мейнстрімні відеокарти, не обов’язково купуючи топові моделі.
- Оптимізація для NVIDIA та AMD: Для відеоадаптерів GeForce RTX була розроблена спеціальна версія з підтримкою TensorRT, що дозволяє прискорити процес генерації зображень на 50%. Також модель оптимізована для відеокарт AMD, включаючи вбудовану графіку та споживчі відеоадаптери, а також прискорювачі Instinct MI300X для дата-центрів.
Бажаючі спробувати Stable Diffusion 3 Medium на своїй системі можуть ознайомитися з інструкцією на Reddit.
Android Auto та Apple CarPlay- загнані в кут?
Поки що Android Auto це здебільшого про комфорт та безпеку використання даних зі смартфона під час водіння. Але чи може розважальна система автомобіля стати більш корисною?
Android Auto та Apple CarPlay- загнані в кут?
Огляд маршрутизатора ASUS RT-AX52: швидко та доступно
Огляд ігрової мишки Logitech G502 X Plus: вікова чи вічна?
Топ захищених смартфонів 2024 року
Огляд монітора ASUS VG249QL3A: гарний у всьому
Огляд електровелосипеда Acer eUrban eBike R: їдемо сотку?
Тест ноутбука ASUS ROG Zephyrus G16 (2024): вир світів
5 причин чому варто купувати БУ смартфони-флагмани
Тест ноутбука Acer Swift Go 16 (SFG16-72-7669): повний розклад
Тест ноутбука ASUS Zenbook Duo 2024: подвійний
Огляд смартфона Oppo Reno 11F: батарея – вогонь!
Огляд монітора Acer Predator X27U: Ахілес?
Огляд розумного годинника BlackView W60: місяць у захисті
Огляд навушників Sony WH-1000XM5: звук поза часом
Всесвіт Fallout у 2024 році: від ігор до серіалу
ІІ-модель Stable Diffusion 3 Medium для генерації зображень використовує ресурси комп’ютерарозробка штучний інтелект
Компанія Stability AI анонсувала вихід ІІ-моделі за назвою Stable Diffusion 3 Medium, призначеної для генерації зображень за текстовим описом
Бездротова гарнітура Logitech Zone 300 коштує 3399 грнBluetooth Logitech навушники події в Україні
Logitech Zone 300 оснащена динаміками з 30 мм дифузорами, які забезпечують відтворення звуку в діапазоні 50-20 кГц і мають чутливість 96 дБ ± 3 дБ @ 1 кГц.