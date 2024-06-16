Разработаны умные контактные линзы которые могут заряжаться от слез человека

Ученый Ли Сок Ву из Школы электротехники и электронной инженерии Наньянского технологического университета был вдохновлен сценой из фильма «Миссия невыполнима» на создание батареи для умных контактных линз. В четвёртой части фильма агент использует контактные линзы, способные распознавать лица и следить за глазами. Ли решил воплотить такую технологию в реальность.

Ли понимал, что умные контактные линзы нуждаются в безопасных и компактных батареях. Вместе с командой он разработал аккумулятор, который может работать с использованием биосовместимого солевого раствора, что стало альтернативой традиционным литий-ионным аккумуляторам с легковоспламеняющимися материалами. «Слезовой» аккумулятор можно заряжать химическим методом. Покрытие из глюкозы на батарее взаимодействует с ионами натрия и хлорида в солевом растворе, что приводит к её зарядке. После восьмичасовой химической зарядки аккумулятор достигает 80% полной емкости и может работать несколько часов в течение дня.

Однако текущая емкость и напряжение батареи остаются низкими, производя около 0,3-0,6 В, что значительно меньше стандартного напряжения батарейки типа АА (1,5 В). На этом этапе мощности недостаточно для питания хранилища данных или подключения к Интернету, но команда продолжает работать над улучшением характеристик батареи. Сами контактные линзы чрезвычайно тонкие, 0,5 мм, поэтому размер и гибкость этих батарей являются ключевыми для предотвращения дискомфорта пользователя.