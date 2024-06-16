Розроблено розумні контактні лінзи, які можуть заряджатися від сліз людини16.06.24
Вчений Лі Сок Ву зі Школи електротехніки та електронної інженерії Наньянського технологічного університету був натхненний сценою з фільму «Місія нездійсненна» на створення батареї для розумних контактних лінз. У четвертій частині фільму агент використовує контактні лінзи, здатні розпізнавати обличчя та стежити за очима. Чи вирішив втілити таку технологію у реальність.
Лі розумів, що розумні контактні лінзи потребують безпечних та компактних батарей. Разом з командою він розробив акумулятор, який може працювати з використанням біосумісного сольового розчину, що стало альтернативою традиційним літій-іонним акумуляторам з легкозаймистими матеріалами. “Сльозовий” акумулятор можна заряджати хімічним способом. Покриття з глюкози на батареї взаємодіє з іонами натрію та хлориду в сольовому розчині, що призводить до її заряджання. Після восьмигодинної хімічної зарядки акумулятор досягає 80% повної ємності та може працювати кілька годин протягом дня.
Однак поточна ємність і напруга батареї залишаються низькими, виробляючи близько 0,3-0,6, що значно менше стандартного напруги батарейки типу АА (1,5 В). На цьому етапі потужності недостатньо для живлення сховищ даних або підключення до Інтернету, але команда продовжує працювати над покращенням характеристик батареї. Самі контактні лінзи надзвичайно тонкі, 0,5 мм, тому розмір та гнучкість цих батарей є ключовими для запобігання дискомфорту користувача.
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Вчений розробив акумулятор, який може працювати з використанням біосумісного сольового розчину, що стало альтернативою традиційним літій-іонним акумуляторам.
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