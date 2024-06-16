Oppo Find X7 Ultra возглавил рейтинг смартфонов DxOMark по автономности и скорости зарядки16.06.24
Oppo Find X7 Ultra занял первое место в глобальном рейтинге аккумуляторов смартфонов DxOMark, благодаря своей автономности и скорости зарядки. Устройство оснащено аккумулятором на 5000 мАч, здесь без чего-то сверх естественного.
С учетом всех особенностей смартфона Oppo Find X7 Ultra достиг 67 часов и 12 минут автономной работы от одного заряда при умеренном использовании.
Согласно результатам тестов DxOMark, Oppo Find X7 Ultra достигает 100% заряда за 32 минуты и 80% за 20 минут с помощью проводной зарядки мощностью 100 Вт.
Беспроводная зарядка занимает 2 часа 20 минут. Также всего 5 минут зарядки способны обеспечить до 10 часов работы устройства.
Спецификации
У него MediaTek Dimensity 9300 SoC в паре с оперативной памятью LPDDR4X до 16 ГБ и накопителем UFS 4.0 до 1ТБ. Из коробки гаджет поставляется с операционной системой Android 14 и оболочкой ColorOS 14.
У него четыре камеры: тройная основная на 50+50+64 Мпикс и передняя на 32 Мпикс. Основная камера поддерживает оптическое приближение изображения к 6х и цифровое к 120х. Смартфон может записывать 4K-видео при 60/30fps и FHD-видео при 240fps.
У смартфона есть подэкранный сканер отпечатков пальцев, функция Face Unlock, Wi-Fi 7, NFC и Bluetooth 5.4. OPPO Find X7 начнут продавать в Китае 12 января. Гаджет будет стоить от $563.
OPPO Find X7 Ultra имеет аналогичный дизайн и некоторые характеристики, но отличается больше камерой. Он получил QHD+ LTPO OLED-дисплей на 120 Гц с диагональю 6.82″, яркостью до 4500 нит и поддержкой ProXDR, а также топовый процессор Snapdragon 8 Gen 3, оперативную память LPDDR5X и накопитель UFS 4.0.
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Oppo Find X7 Ultra возглавил рейтинг смартфонов DxOMark по автономности и скорости зарядкиOppo смартфон
Согласно результатам тестов DxOMark, Oppo Find X7 Ultra достигает 100% заряда за 32 минуты и 80% за 20 минут с помощью проводной зарядки мощностью 100 Вт.
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