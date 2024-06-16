Oppo Find X7 Ultra очолив рейтинг смартфонів DxOMark з автономності та швидкості зарядки16.06.24
Oppo Find X7 Ultra посів перше місце у глобальному рейтингу акумуляторів смартфонів DxOMark, завдяки своїй автономності та швидкості зарядки. Пристрій оснащений аккумулятором на 5000 мАг, тут без чогось понад природне.
З урахуванням всіх особливостей смартфона Oppo Find X7 Ultra досяг 67 годин та 12 хвилин автономної роботи від одного заряду при помірному використанні.
Згідно з результатами тестів DxOMark, Oppo Find X7 Ultra досягає 100% заряду за 32 хвилини та 80% за 20 хвилин за допомогою провідної зарядки потужністю 100 Вт.
Бездротова зарядка займе 2 години 20 хвилин. Також лише 5 хвилин зарядки здатні забезпечити до 10 годин роботи пристрою.
Спеціфікації
У нього MediaTek Dimensity 9300 SoC у парі з оперативною пам’яттю LPDDR4X до 16 ГБ та накопичувачем UFS 4.0 до 1ТБ. З коробки гаджет поставляється з операційною системою Android 14 та оболонкою ColorOS 14.
У нього чотири камери: потрійна основна на 50+50+64 Мпікс та фронтальна на 32 Мпікс. Основна камера підтримує оптичне наближення зображення до 6х і цифрове до 120х. Смартфон може записувати 4K-відео за 60/30fps та FHD-відео за 240fps.
У смартфоні є підекранний сканер відбитків пальців, функція Face Unlock, Wi-Fi 7, NFC та Bluetooth 5.4. OPPO Find X7 почне продавати у Китаї 12 січня. Гаджет коштуватиме від $563.
OPPO Find X7 Ultra має аналогічний дизайн і деякі характеристики, але відрізняється більшою камерою. Він отримав QHD+ LTPO OLED-дисплей на 120 Гц з діагональю 6.82″, яскравістю до 4500 нит і підтримкою ProXDR, а також топовий процесор Snapdragon 8 Gen 3, оперативну пам’ять LPDDR5X та накопичувач UFS 4.0. ua/smartfoni-oppo-find-x7-ta-x7-ultra-otrimali-dimensity-9300-soc-5000-magod-akumulyatori-i-garni-moduli-kamer/” rel=”nofollow”>Акумулятор та потужність.
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Oppo Find X7 Ultra очолив рейтинг смартфонів DxOMark з автономності та швидкості зарядкиOppo смартфон
Згідно з результатами тестів DxOMark, Oppo Find X7 Ultra досягає 100% заряду за 32 хвилини та 80% за 20 хвилин за допомогою провідної зарядки потужністю 100 Вт.
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