Oppo Find X7 Ultra очолив рейтинг смартфонів DxOMark з автономності та швидкості зарядки

Oppo Find X7 Ultra посів перше місце у глобальному рейтингу акумуляторів смартфонів DxOMark, завдяки своїй автономності та швидкості зарядки. Пристрій оснащений аккумулятором на 5000 мАг, тут без чогось понад природне.

З урахуванням всіх особливостей смартфона Oppo Find X7 Ultra досяг 67 годин та 12 хвилин автономної роботи від одного заряду при помірному використанні.

Згідно з результатами тестів DxOMark, Oppo Find X7 Ultra досягає 100% заряду за 32 хвилини та 80% за 20 хвилин за допомогою провідної зарядки потужністю 100 Вт.

Бездротова зарядка займе 2 години 20 хвилин. Також лише 5 хвилин зарядки здатні забезпечити до 10 годин роботи пристрою.

Спеціфікації

У нього MediaTek Dimensity 9300 SoC у парі з оперативною пам’яттю LPDDR4X до 16 ГБ та накопичувачем UFS 4.0 до 1ТБ. З коробки гаджет поставляється з операційною системою Android 14 та оболонкою ColorOS 14.

У нього чотири камери: потрійна основна на 50+50+64 Мпікс та фронтальна на 32 Мпікс. Основна камера підтримує оптичне наближення зображення до 6х і цифрове до 120х. Смартфон може записувати 4K-відео за 60/30fps та FHD-відео за 240fps.

У смартфоні є підекранний сканер відбитків пальців, функція Face Unlock, Wi-Fi 7, NFC та Bluetooth 5.4. OPPO Find X7 почне продавати у Китаї 12 січня. Гаджет коштуватиме від $563.

OPPO Find X7 Ultra має аналогічний дизайн і деякі характеристики, але відрізняється більшою камерою. Він отримав QHD+ LTPO OLED-дисплей на 120 Гц з діагональю 6.82″, яскравістю до 4500 нит і підтримкою ProXDR, а також топовий процесор Snapdragon 8 Gen 3, оперативну пам’ять LPDDR5X та накопичувач UFS 4.0. ua/smartfoni-oppo-find-x7-ta-x7-ultra-otrimali-dimensity-9300-soc-5000-magod-akumulyatori-i-garni-moduli-kamer/” rel=”nofollow”> Акумулятор та потужність.