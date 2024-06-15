14.06.24

Обзор маршрутизатора ASUS RT-AX52: быстро и доступно

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ASUS RT-AX52

Недорогой Wi-Fi маршрутизатор может показаться недостаточно производительным для игр и стриминговых сервисов, но по мере подготовки обзора ASUS RT-AX52, выяснилось, что это не так.