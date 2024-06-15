DARPA создает систему обнаружения шпионских спутников в космосе

Агентство передовых оборонных исследовательских проектов (DARPA) поручило космическому стартапу Slingshot Aerospace разработать новый инструмент под названием Agatha, предназначенный для обнаружения потенциально опасных спутников, скрывающихся в мегасозвездиях. Проект осуществляется в рамках программы PRECOG (Predictive Reporting and Enhanced Constellation Objective Guide), начатой в марте прошлого года и завершившейся в январе. За работу компания получила около $1 млн, согласно государственной базе данных HigherGov.

Slingshot Aerospace создала синтетические данные о спутниковых созвездиях за 60 лет для обучения Agatha. Система анализирует поведение спутников и выявляет отклонения, чтобы определить их истинные операционные директивы. Например, малейшие изменения в массе спутника, различия в способах связи с Землей или постоянная ориентация в одном направлении могут указывать на несоответствие заявленным целям.

После обучения на симуляциях, Agatha была протестирована на реальных созвездиях, успешно идентифицируя безвредные спутники. Сейчас система работает на платформе осведомленности о космическом домене Slingshot, собирая данные из глобальной сети датчиков компании, базы данных Seradata и других источников. Вице-президент по стратегии и политике Slingshot, Одри Шаффер, отметила, что раньше анализом данных орбитальной траектории занимались люди или команды, но с увеличением числа спутников до 10-15 тысяч в мегасозвездиях, это стало невозможным без автоматизации.