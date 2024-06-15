DARPA створює систему виявлення шпигунських супутників у космосі15.06.24
Агентство передових оборонних дослідницьких проектів (DARPA) доручило космічному стартапу Slingshot Aerospace розробити новий інструмент під назвою Agatha, призначений для виявлення потенційно небезпечних супутників, що ховаються в мегасузір’ях. Проект здійснюється в рамках програми PRECOG (Predictive Reporting and Enhanced Constellation Objective Guide), що розпочалася у березні минулого року і завершилася в січні. За роботу компанія отримала близько $1 млн, згідно з державною базою даних HigherGov.
Slingshot Aerospace створила синтетичні дані про супутникові сузір’я за 60 років для навчання Agatha. Система аналізує поведінку супутників та виявляє відхилення, щоб визначити їх справжні операційні директиви. Наприклад, найменші зміни в масі супутника, відмінності у способах зв’язку із Землею або постійна орієнтація в одному напрямку можуть вказувати на невідповідність заявленим цілям.
Після навчання на симуляціях Agatha була протестована на реальних сузір’ях, успішно ідентифікуючи нешкідливі супутники. Зараз система працює на платформі поінформованості про космічний домен Slingshot, збираючи дані із глобальної мережі датчиків компанії, бази даних Seradata та інших джерел. Віце-президент зі стратегії та політики Slingshot, Одрі Шаффер, зазначила, що раніше аналізом даних орбітальної траєкторії займалися люди або команди, але зі збільшенням числа супутників до 10-15 тисяч у мегасузір’ях це стало неможливим без автоматизації.
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Система Agatha аналізує поведінку супутників та виявляє відхилення, щоб визначити їх справжні операційні директиви.
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