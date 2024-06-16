Искусственный интеллект помог создать устройство-декодер собачьего лая16.06.24
Ученые нашли способ расшифровывать звуки, издаваемые собаками, с помощью искусственного интеллекта, обученного понимать человеческую речь. Исследование, опубликованное на arXiv и представленное на международной конференции, использует модели ИИ, такие как Wav2Vec2, для декодирования собачьего лая. Основная идея заключается в том, что эти модели могут научиться распознавать различные аспекты собачьего лая, такие как пол, эмоции и даже породу собаки.
Для проверки точности моделей исследователи использовали два разных набора данных. Один из них был обучен на человеческой речи, а затем настроен на собачий лай. Согласно результатам исследования, модель, которая была сначала обучена на человеческой речи, а затем настроена на собачий лай, демонстрировала лучшие результаты в идентификации породы и эмоций собаки. Она достигала 62% точности в распознавании породы и эмоций, 69% точности в определении пола собаки и 50% точности в идентификации конкретной собаки из набора.
Модель, предварительно обученная на человеческой речи, лучше понимала и идентифицировала собачий лай, особенно после настройки на звуки, издаваемые 74 собаками, включая 21 французского пуделя, 11 шнауцеров и 42 чихуахуа. Исследователи считают, что использование шаблонов, полученных из человеческой речи, является ключом к расшифровке собачьей речи. Они планируют дальнейшее совершенствование моделей, используя больше пород, эмоций и видов собак для расширения исследования.
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Искусственный интеллект помог создать устройство-декодер собачьего лаяискусственный интеллект разработка
ИИ модель, предварительно обученная на человеческой речи, лучше понимала и идентифицировала собачий лай, особенно после настройки на звуки, издаваемые 74 собаками, включая 21 французского пуделя, 11 шнауцеров и 42 чихуахуа
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