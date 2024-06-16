Штучний інтелект допоміг створити пристрій-перекладач собачої мови

Вчені знайшли спосіб розшифровувати звуки, що видаються собаками, за допомогою штучного інтелекту, навченого розуміти людську мову. Дослідження, опубліковане на arXiv та представлене на міжнародній конференції, використовує моделі ШІ, такі як Wav2Vec2, для декодування собачого гавкоту. Основна ідея полягає в тому, що ці моделі можуть навчитися розпізнавати різні аспекти собачого гавкоту, такі як стать, емоції та навіть породу собаки.

Для перевірки точності моделей дослідники використовували два різні набори даних. Один із них був навчений на людській мові, а потім налаштований на собачий гавкіт. Згідно з результатами дослідження, модель, яка була спочатку навчена на людській мові, а потім налаштована на собачий гавкіт, демонструвала найкращі результати в ідентифікації породи та емоцій собаки. Вона досягала 62% точності у розпізнаванні породи та емоцій, 69% точності у визначенні статі собаки та 50% точності в ідентифікації конкретного собаки з набору.



Модель, попередньо навчена на людській мові, краще розуміла та ідентифікувала собачий гавкіт, особливо після налаштування на звуки, що видаються 74 собаками, включаючи 21 французького пуделя, 11 шнауцерів та 42 чихуахуа. Дослідники вважають, що використання шаблонів, отриманих з людської мови, є ключем до розшифрування собачої мови. Вони планують подальше вдосконалення моделей, використовуючи більше порід, емоцій та видів собак для розширення дослідження.