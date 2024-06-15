Купить Samsung Galaxy Watch FE в Украине можно будет уже в августе

В украинском представительстве компании Samsung рассказали когда умные часы Galaxy Watch FE появятся в Украине.

Старт продаж новинки запланирован на конец августа. Точной цены устройства пока нет, но в США гаджет будут продавать за $199.

Samsung Galaxy Watch FE являются переименованной версией Galaxy Watch 4, которые дебютировали в 2021 году. Часы поставляются с корпусом на 40 мм, Super AMOLED-дисплеем на 1.2 дюйма, процессором Exynos W920, 1.5 ГБ оперативной памяти, 16 ГБ встроенной, сенсором BioActive для измерения частоты сердечных сокращений и определения ЭКГ, а также набором спортивных режимов.

Новинка работает под управлением операционной системы Wear OS. В часах есть Bluetooth 5.3, Wi-Fi, NFC, GPS, а также защита от воды (IP68) и ударов (MIL-STD-810G).