Samsung Galaxy Watch FE в Україні можна буде вже в серпні

В українському представництві компанії Samsung розповіли коли розумний годинник Galaxy Watch FE з’явиться в Україні.

Старт продажу новинки заплановано на кінець серпня. Точної ціни пристрою поки немає, але в США гаджет продаватимуть за $199.

Samsung Galaxy Watch FE є перейменованою версією Galaxy Watch 4, які дебютували у 2021 році. Годинник поставляється з корпусом на 40 мм, Super AMOLED-дисплеєм на 1.2 дюйми, процесором Exynos W920, 1.5 ГБ оперативної пам’яті, 16 ГБ вбудованої, сенсором BioActive для вимірювання частоти серцевих скорочень та визначення ЕКГ, а також набором спортивних режимів.

Новинка працює під керуванням операційної системи Wear OS. У годиннику є Bluetooth 5.3, Wi-Fi, NFC, GPS, а також захист від води (IP68) та ударів (MIL-STD-810G).