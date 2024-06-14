Xiaomi 14 CIVI с AMOLED-дисплеем 120 Гц и чипом Snapdragon 8s Gen 3 оценили в $515

Компания Xiaomi представила новый смартфон CIVI — Xiaomi 14 CIVI. Устройство оснащено 6.55-дюймовым изогнутым AMOLED-дисплеем с частотой обновления 120 Гц, пиковой яркостью 3000 нит и защитным стеклом Gorilla Glass Victus 2.

Смартфон оборудован двойной фронтальной камерой (оба модуля по 32 Мпикс) и тройной основной камерой (50 + 50 + 12 МПикс). За производительность отвечает процессор Snapdragon 8s Gen 3 в сочетании с графикой Adreno 735, оперативной памятью LPDDR5x и накопителем UFS 4.0. Аккумулятор ёмкостью 4700 мАч поддерживает быструю зарядку мощностью 67 Вт.

Дополнительные функции включают NFC, Wi-Fi 6, стереодинамики и подэкранный сканер отпечатков пальцев. Xiaomi 14 CIVI работает на операционной системе HyperOS. Продажи в Индии начнутся 20 июня, и смартфон будет доступен в трёх цветах и двух вариантах памяти: