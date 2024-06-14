Xiaomi 14 CIVI с AMOLED-дисплеем 120 Гц и чипом Snapdragon 8s Gen 3 оценили в $51514.06.24
Компания Xiaomi представила новый смартфон CIVI — Xiaomi 14 CIVI. Устройство оснащено 6.55-дюймовым изогнутым AMOLED-дисплеем с частотой обновления 120 Гц, пиковой яркостью 3000 нит и защитным стеклом Gorilla Glass Victus 2.
Смартфон оборудован двойной фронтальной камерой (оба модуля по 32 Мпикс) и тройной основной камерой (50 + 50 + 12 МПикс). За производительность отвечает процессор Snapdragon 8s Gen 3 в сочетании с графикой Adreno 735, оперативной памятью LPDDR5x и накопителем UFS 4.0. Аккумулятор ёмкостью 4700 мАч поддерживает быструю зарядку мощностью 67 Вт.
Дополнительные функции включают NFC, Wi-Fi 6, стереодинамики и подэкранный сканер отпечатков пальцев. Xiaomi 14 CIVI работает на операционной системе HyperOS. Продажи в Индии начнутся 20 июня, и смартфон будет доступен в трёх цветах и двух вариантах памяти:
- Xiaomi 14 CIVI, 8+256 ГБ — $515
- Xiaomi 14 CIVI, 12+512 ГБ — $575
Обзор маршрутизатора ASUS RT-AX52: быстро и доступно
Недорогой Wi-Fi маршрутизатор может показаться недостаточно производительным для игр и стриминговых сервисов, но по мере подготовки обзора ASUS RT-AX52, выяснилось, что это не так.
Обзор маршрутизатора ASUS RT-AX52: быстро и доступно
Обзор игровой мышки Logitech G502 X Plus: вековая или вечная?
Топ защищенных смартфонов 2024 года
Обзор монитора ASUS VG249QL3A: хорош во всем
Обзор электровелосипеда Acer eUrban eBike R: едем сотку?
Тест ноутбука ASUS ROG Zephyrus G16 (2024): в двух мирах
Почему стоит покупать прошлогодние бу смартфоны-флагманы?
Тест ноутбука Acer Swift Go 16 (SFG16-72-7669): полный расклад
Тест ноутбука ASUS Zenbook Duo 2024: оба два
Обзор смартфона Oppo Reno 11F: батарея — огонь
Обзор монитора Acer Predator X27U: Ахиллес?
Обзор умных часов BlackView W60: месяц в защите
Наушники Sony WH-1000XM5: звук вне времени
Вселенная Fallout в 2024 году: от игр к сериалу
Обзор планшета Oppo Pad Neo: перспектива
Xiaomi 14 CIVI с AMOLED-дисплеем 120 Гц и чипом Snapdragon 8s Gen 3 оценили в $515Xiaomi смартфон
Xiaomi 14 CIVI оснащен 6.55-дюймовым изогнутым AMOLED-дисплеем с частотой обновления 120 Гц, пиковой яркостью 3000 нит и защитным стеклом Gorilla Glass Victus 2.
Файлы Android-смартфона можно будет видеть через Проводник в Windows 11Microsoft Андроид
Обновление для приложения Microsoft Phone Link, которое позволит пользователям беспроводным способом получать доступ к файлам на их Android-устройствах через Проводник в Windows 11