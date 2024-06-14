Xiaomi 14 CIVI з AMOLED-дисплеєм 120 Гц та чіпом Snapdragon 8s Gen 3 оцінили у $51514.06.24
Компанія Xiaomi представила новий смартфон CIVI – Xiaomi 14 CIVI. Пристрій оснащений 6.55-дюймовим вигнутим AMOLED-дисплеєм з частотою оновлення 120 Гц, яскравістю пікової 3000 нит і захисним склом Gorilla Glass Victus 2.
Смартфон обладнаний подвійною фронтальною камерою (обидва модулі по 32 Мпікс) і потрійною основною камерою (50 + 50 + 12 Мпікс). За продуктивність відповідає процесор Snapdragon 8s Gen 3 у поєднанні з графікою Adreno 735, оперативною пам’яттю LPDDR5x та накопичувачем UFS 4.0. Акумулятор ємністю 4700 мАг підтримує швидке заряджання потужністю 67 Вт.
Додаткові функції включають NFC, Wi-Fi 6, стереодинаміки та підекранний сканер відбитків пальців. Xiaomi 14 CIVI працює на операційній системі HyperOS. Продажі в Індії розпочнуться 20 червня, і смартфон буде доступний у трьох кольорах та двох варіантах пам’яті:
- Xiaomi 14 CIVI, 8+256 ГБ – $515
- Xiaomi 14 CIVI, 12+512 ГБ – $575
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Xiaomi 14 CIVI з AMOLED-дисплеєм 120 Гц та чіпом Snapdragon 8s Gen 3 оцінили у $515Xiaomi смартфон
Xiaomi 14 CIVI оснащений 6.55-дюймовим вигнутим AMOLED-дисплеєм із частотою оновлення 120 Гц, піковою яскравістю 3000 ниток та захисним склом Gorilla Glass Victus 2.
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