Xiaomi 14 CIVI з AMOLED-дисплеєм 120 Гц та чіпом Snapdragon 8s Gen 3 оцінили у $515

Компанія Xiaomi представила новий смартфон CIVI – Xiaomi 14 CIVI. Пристрій оснащений 6.55-дюймовим вигнутим AMOLED-дисплеєм з частотою оновлення 120 Гц, яскравістю пікової 3000 нит і захисним склом Gorilla Glass Victus 2.

Смартфон обладнаний подвійною фронтальною камерою (обидва модулі по 32 Мпікс) і потрійною основною камерою (50 + 50 + 12 Мпікс). За продуктивність відповідає процесор Snapdragon 8s Gen 3 у поєднанні з графікою Adreno 735, оперативною пам’яттю LPDDR5x та накопичувачем UFS 4.0. Акумулятор ємністю 4700 мАг підтримує швидке заряджання потужністю 67 Вт.

Додаткові функції включають NFC, Wi-Fi 6, стереодинаміки та підекранний сканер відбитків пальців. Xiaomi 14 CIVI працює на операційній системі HyperOS. Продажі в Індії розпочнуться 20 червня, і смартфон буде доступний у трьох кольорах та двох варіантах пам’яті: