Файлы Android-смартфона можно будет видеть через Проводник в Windows 11

Microsoft готовит еще одну попытку создать эко-систему из ПК на своей ОС и Андроид-смартфонов. Обновление для приложения Phone Link, которое позволит пользователям беспроводным способом получать доступ к файлам на их Android-устройствах через Проводник в Windows 11. Это нововведение обеспечит удобство доступа к файлам на телефоне с ПК или ноутбука, аналогично подключению внешнего жесткого диска.

Скоро пользователям не нужно будет открывать приложение Phone Link для доступа к файлам на их Android-устройстве. Как заметил пользователь @PhantomOnEarth в X, Проводник в Windows 11 вскоре сможет отображать Android-устройство в виде ярлыка на боковой панели. Кликнув на этот ярлык, пользователи смогут видеть все файлы, хранящиеся на устройстве, и импортировать их на свой компьютер.

Для активации этой функции потребуется включить соответствующую настройку в приложении «Настройки» на компьютере с Windows 11. Приложения Phone Link и Cross Device Experience Host будут выполнять роль моста между Android и Windows, обеспечивая беспроводной доступ к файлам.

В настоящее время эта функция проходит тестирование и вскоре может быть доступна для некоторых пользователей через версии Dev и Beta Windows 11. После завершения тестирования функция будет выпущена для всех пользователей с совместимыми устройствами.