Файли Android-смартфону можна буде бачити через Провідник Windows 1114.06.24
Microsoft готує ще одну спробу створити еко-систему з ПК на своїй ОС та Android-смартфонах. Оновлення для програми Phone Link, яке дозволить користувачам бездротовим способом отримувати доступ до файлів на їх Android-пристроях через Провідник у Windows 11. Це нововведення забезпечить зручність доступу до файлів на телефоні з ПК або ноутбука, аналогічно до підключення зовнішнього жорсткого диска.
Скоро користувачам не потрібно буде відкривати програму Phone Link для доступу до файлів на їхньому Android-пристрої. Як зауважив користувач @PhantomOnEarth у X, Провідник у Windows 11 незабаром зможе відображати Android-пристрій у вигляді ярлика на бічній панелі. Клікнувши на цей ярлик, користувачі зможуть бачити всі файли, що зберігаються на пристрої, та імпортувати їх на свій комп’ютер.
Щоб активувати цю функцію, потрібно ввімкнути відповідне налаштування у програмі “Налаштування” на комп’ютері з Windows 11. Phone Link та Cross Device Experience Host виконують роль моста між Android та Windows, забезпечуючи бездротовий доступ до файлів.
В даний час ця функція проходить тестування і незабаром може бути доступна для деяких користувачів через версії Dev та Beta Windows 11. Після завершення тестування функція буде випущена всім користувачам із сумісними пристроями.
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Файли Android-смартфону можна буде бачити через Провідник Windows 11Microsoft Андроід
Оновлення для Microsoft Phone Link, яке дозволить користувачам бездротовим способом отримувати доступ до файлів на їх Android-пристроях через Провідник у Windows 11