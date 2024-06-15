Новости для Yahoo будет писать искусственный интеллект15.06.24
Yahoo решила улучшить своё новостное приложение с помощью искусственного интеллекта, что стало возможным благодаря приобретению компании Artifact в апреле. Приложение теперь будет формировать вашу ленту новостей, создавать короткие выжимки из статей и отмечать кликбейтные заголовки. Artifact использовал искусственный интеллект для создания «умной» ленты новостей, учитывая предпочтения пользователей. Эти разработки помогут улучшить Yahoo News, которое ежемесячно привлекает более 180 миллионов уникальных посетителей из США.
Обновленное приложение Yahoo News, доступное на iOS и Android, а позже и на десктопах, при первом запуске предлагает выбрать темы и издателей для настройки персональной ленты новостей. Среди новых функций — «Key Takeaways», которая суммирует основные идеи статьи и показывает их в верхней части экрана, аналогично функции «Summarize» в Artifact. Пользователи также могут настраивать ленту самостоятельно, блокируя ключевые слова или издателей, чей контент им неинтересен. Особое внимание уделено маркировке кликбейтов, что позволит переписывать заголовки, содержащие слишком сенсационную или ложную информацию.
Yahoo также обновляет дизайн главной страницы своего новостного приложения, делая упор на главные новости, персонализированные рекомендации и актуальные темы. Дизайн будет постоянно совершенствоваться, и пользователи смогут подключаться к новым функциям, многие из которых будут основаны на искусственном интеллекте, сразу после их внедрения.
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Новости для Yahoo будет писать искусственный интеллектYahoo искусственный интеллект
Искусственный интеллект поможет улучшить сервис Yahoo News, который ежемесячно привлекает более 180 миллионов уникальных посетителей из США.
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