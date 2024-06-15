Новини для Yahoo писатиме штучний інтелект

Yahoo вирішила поліпшити свій додаток за допомогою штучного інтелекту, що стало можливим завдяки придбанню компанії Artifact у квітні. Програма тепер буде формувати вашу стрічку новин, створювати короткі вичавки зі статей і відзначати клікбейтні заголовки. Artifact використовував штучний інтелект для створення “розумної” стрічки новин з огляду на переваги користувачів. Ці розробки допоможуть покращити Yahoo News, яка щомісяця приваблює понад 180 мільйонів унікальних відвідувачів із США.

Оновлена ​​програма Yahoo News, доступна на iOS та Android, а пізніше і на десктопах, при першому запуску пропонує вибрати теми та видавців для налаштування персональної стрічки новин. Серед нових функцій – “Key Takeaways”, яка підсумовує основні ідеї статті та показує їх у верхній частині екрану, аналогічно до функції “Summarize” в Artifact. Користувачі також можуть налаштовувати стрічку самостійно, блокуючи ключові слова або видавців, контент яких їм нецікавий. Особливу увагу приділено маркуванню клікбейтів, що дозволить переписувати заголовки, що містять надто сенсаційну чи неправдиву інформацію.

Yahoo також оновлює дизайн головної сторінки своєї новинної програми, спираючись на головні новини, персоналізовані рекомендації та актуальні теми. Дизайн постійно вдосконалюватиметься, і користувачі зможуть підключатися до нових функцій, багато з яких будуть засновані на штучному інтелекті, відразу після їх впровадження.