Розробка застосунку для військовозобов’язаних «Резерв+» коштувала $86 000. Це гроші благодійного фонду24.05.24
Заступник міністра оборони Катерина Чорногоренко в інтерв’ю Forbes розповіла, що над розробкою програми «Резерв+» працювало кілька команд, а кошти у розмірі $86 000 було взято з благодійного фонду.
Вона зазначила, що вартість розробки може збільшитися, оскільки додаток потребує доопрацювання.
У розробці брали участь:
- фронтендери;
- команди, які займалися синхронізацією з реєстрами та забезпеченням «Оберега» для витримування навантажень;
- внутрішні команди Міноборони та інших міністерств, наприклад, МВС.
Раніше повідомлялося, що в коді «Резерв+» було виявлено сліди шкільного додатку «Мрія», такі як рядки з текстом «домашнє завдання» або «повідомте дитині, що тепер можна». Однак Чорногоренко наголосила, що це дрібні нефункціональні згадки, які не стосуються основного функціоналу. За її словами, ці згадки були у проміжній версії, і коду «Мрії» у «Резерв+» немає.
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