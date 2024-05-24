Розробка застосунку для військовозобов’язаних «Резерв+» коштувала $86 000. Це гроші благодійного фонду

Заступник міністра оборони Катерина Чорногоренко в інтерв’ю Forbes розповіла, що над розробкою програми «Резерв+» працювало кілька команд, а кошти у розмірі $86 000 було взято з благодійного фонду.

Вона зазначила, що вартість розробки може збільшитися, оскільки додаток потребує доопрацювання.

У розробці брали участь:

фронтендери;

команди, які займалися синхронізацією з реєстрами та забезпеченням «Оберега» для витримування навантажень;

внутрішні команди Міноборони та інших міністерств, наприклад, МВС.

Раніше повідомлялося, що в коді «Резерв+» було виявлено сліди шкільного додатку «Мрія», такі як рядки з текстом «домашнє завдання» або «повідомте дитині, що тепер можна». Однак Чорногоренко наголосила, що це дрібні нефункціональні згадки, які не стосуються основного функціоналу. За її словами, ці згадки були у проміжній версії, і коду «Мрії» у «Резерв+» немає.

18 травня набрав чинності оновлений Закон про мобілізацію— з цього дня всі чоловіки віком 18-60 років протягом 60 днів (до 16 липня включно) повинні оновити свої облікові дані.