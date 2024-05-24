Разработка приложения для военнообязанных «Резерв+» стоила $86 000. Это деньги благотворительного фонда24.05.24
Заместитель министра обороны Екатерина Черногоренко в интервью Forbes рассказала, что над разработкой приложения «Резерв+» работало несколько команд, а средства в размере $86 000 были взяты из благотворительного фонда.
Она отметила, что стоимость разработки может увеличиться, так как приложение нуждается в доработке.
В разработке принимали участие:
- фронтендеры;
- команды, которые занимались синхронизацией с реестрами и обеспечением «Оберега» для выдерживания нагрузок;
- внутренние команды Минобороны и других министерств, например МВД.
Ранее сообщалось, что в коде «Резерв+» были обнаружены следы школьного приложения «Мечта», такие как строки с текстом «домашнее задание» или «сообщите ребенку, что теперь можно». Однако Черногоренко подчеркнула, что это мелкие нефункциональные упоминания, которые не касаются основного функционала. По ее словам, эти упоминания были в промежуточной версии, и кода «Мрії» в «Резерв+» нет.
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