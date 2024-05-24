Разработка приложения для военнообязанных «Резерв+» стоила $86 000. Это деньги благотворительного фонда

Заместитель министра обороны Екатерина Черногоренко в интервью Forbes рассказала, что над разработкой приложения «Резерв+» работало несколько команд, а средства в размере $86 000 были взяты из благотворительного фонда.

Она отметила, что стоимость разработки может увеличиться, так как приложение нуждается в доработке.

В разработке принимали участие:

фронтендеры;

команды, которые занимались синхронизацией с реестрами и обеспечением «Оберега» для выдерживания нагрузок;

внутренние команды Минобороны и других министерств, например МВД.

Ранее сообщалось, что в коде «Резерв+» были обнаружены следы школьного приложения «Мечта», такие как строки с текстом «домашнее задание» или «сообщите ребенку, что теперь можно». Однако Черногоренко подчеркнула, что это мелкие нефункциональные упоминания, которые не касаются основного функционала. По ее словам, эти упоминания были в промежуточной версии, и кода «Мрії» в «Резерв+» нет.

18 мая вступил в силу обновленный Закон о мобилизации— с этого дня все мужчины в возрасте 18-60 лет в течение 60 дней (до 16 июля включительно) должны обновить свои учетные данные.