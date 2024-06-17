Microsoft скасувала вихід функції Recall у ШІ Copilot+ для Windows 11

Компанія Microsoft оголосила про відстрочку виходу функції Recall у ШІ Copilot+ для Windows 11, яка мала стати доступною з 18 червня. Тепер невідомо, коли і чи взагалі ця функція доступна навіть для учасників Windows Insider Program.

Про вихід Recall стало відомо 20 травня. Вона дозволяє Windows автоматично у фоновому режимі робити знімки екрана з активністю користувача та за допомогою ШІ шукати на них інформацію. Таким чином, можна “відмотати час тому”, знайти втрачену інформацію та згадати певні дії.

З моменту анонсу Recall отримала багато критики через безпеку та конфіденційність. У Великій Британії Офіс комісара з інформації навіть почав розслідування з цього приводу. Дослідники виявили, що інформація зберігається у відкритих базах даних SQLite, до яких інші користувачі можуть отримати доступ локально або за допомогою шкідливого ПЗ.

Microsoft намагалася запевнити, що для доступу до цієї функції буде потрібно вхід через Windows Hello, а інформація буде шифруватися в режимі реального часу. Однак компанія вирішила відкласти вихід Recall для подальшого покращення функції.