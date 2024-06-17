Microsoft отменила выход функции Recall в ИИ Copilot+ для Windows 1117.06.24
Компания Microsoft объявила об отсрочке выхода функции Recall в ИИ Copilot+ для Windows 11, которая должна была стать доступной с 18 июня. Теперь неизвестно, когда и будет ли вообще эта функция доступна даже для участников Windows Insider Program.
О выходе Recall стало известно 20 мая. Она позволяет Windows автоматически в фоновом режиме делать снимки экрана с активностью пользователя и с помощью ИИ искать на них информацию. Таким образом, можно «отмотать время назад», найти потерянную информацию и вспомнить определенные действия.
С момента анонса Recall получила много критики из-за вопросов безопасности и конфиденциальности. В Великобритании Офис комиссара по информации даже начал расследование по этому поводу. Исследователи обнаружили, что информация хранится в открытых базах данных SQLite, к которым другие пользователи могут получить доступ либо локально, либо с помощью вредоносного ПО.
Microsoft пыталась заверить, что для доступа к этой функции потребуется вход через Windows Hello, а информация будет шифроваться в режиме реального времени. Однако компания решила отложить выход Recall для дальнейшего улучшения функции.
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Microsoft пыталась заверить, что для доступа к этой функции потребуется вход через Windows Hello, а информация будет шифроваться в режиме реального времени. Однако компания решила отложить выход Recall
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