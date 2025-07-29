Браслет Meta зчитує сигнали м’язів та дозволяє керувати пристроями без дотиків29.07.25
Meta опублікувала дослідження в журналі Nature , в якому докладно описала нову версію свого браслета sEMG-RD — пристрою, здатного зчитувати електричні сигнали м’язів з поверхні шкіри і перетворювати їх на цифрові команди. Йдеться про технології, які дозволяють керувати курсором на екрані, запускати програми чи переміщатися за інтерфейсом комп’ютера буквально рухом пальців без фізичних кнопок чи камер.
Головною особливістю останнього прототипу стало те, що може автоматично адаптуватися під нового користувача без тривалого етапу навчання. У попередніх версіях такі інтерфейси вимагали індивідуального налаштування та тренувань, а тепер персоналізована модель управління створюється автоматично завдяки нейромережевим алгоритмам, які швидко аналізують електричні імпульси м’язів.
Крім того, розробники вперше продемонстрували, що пристрій здатний розпізнавати силу жесту — наприклад, наскільки користувач стискає віртуальний об’єкт. Це відкриває перспективи більш складних взаємодій у VR та AR-середовищах, де точність та варіативність жестів мають критичне значення. Також браслет може розпізнавати рукописний текст, написаний у повітрі, зі швидкістю до 20,9 слова за хвилину.
Meta займається розробкою подібних інтерфейсів з 2021 року, і поточна версія пристрою вважається однією з перспективних розробок компанії в галузі альтернативних систем управління, що не залежать від камер, трекерів або фізичних контролерів. Подібні технології можуть бути особливо корисними для людей з обмеженими можливостями, пропонуючи новий спосіб взаємодії з цифровим простором.
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Браслет Meta зчитує сигнали м’язів та дозволяє керувати пристроями без дотиків development
Meta займається розробкою подібних інтерфейсів з 2021 року, і поточна версія пристрою вважається однією з найбільш перспективних розробок.
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