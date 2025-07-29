Браслет Meta считывает сигналы мышц и позволяет управлять устройствами без касаний29.07.25
Meta опубликовала исследование в журнале Nature, в котором подробно описала новую версию своего браслета sEMG-RD — устройства, способного считывать электрические сигналы мышц с поверхности кожи и превращать их в цифровые команды. Речь идет о технологиях, которые позволяют управлять курсором на экране, запускать приложения или перемещаться по интерфейсу компьютера буквально движением пальцев — без физических кнопок или камер.
Главной особенностью последнего прототипа стало то, что он может автоматически адаптироваться под нового пользователя без длительного этапа обучения. В предыдущих версиях такие интерфейсы требовали индивидуальной настройки и тренировок, а теперь персонализированная модель управления создается автоматически — благодаря нейросетевым алгоритмам, которые быстро анализируют электрические импульсы мышц.
Кроме того, разработчики впервые продемонстрировали, что устройство способно распознавать силу жеста — например, насколько сильно пользователь сжимает виртуальный объект. Это открывает перспективы более сложных взаимодействий в VR и AR-средах, где точность и вариативность жестов имеют критическое значение. Также браслет уже может распознавать рукописный текст, написанный в воздухе, со скоростью до 20,9 слова в минуту.
Meta занимается разработкой подобных интерфейсов с 2021 года, и текущая версия устройства считается одной из самых многообещающих разработок компании в области альтернативных систем управления, не зависящих от камер, трекеров или физических контроллеров. Подобные технологии могут быть особенно полезны для людей с ограниченными возможностями, предлагая новый способ взаимодействия с цифровым пространством.
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