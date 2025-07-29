Браслет Meta зчитує сигнали м’язів та дозволяє керувати пристроями без дотиків29.07.25
Meta опублікувала дослідження в журналі Nature, в якому докладно описала нову версію свого браслета sEMG-RD — пристрою, здатного зчитувати електричні сигнали м’язів з поверхні шкіри і перетворювати їх на цифрові команди. Йдеться про технології, які дозволяють керувати курсором на екрані, запускати програми або переміщатися за інтерфейсом комп’ютера буквально рухом пальців без фізичних кнопок або камер.
Головною особливістю останнього прототипу стало те, що може автоматично адаптуватися під нового користувача без тривалого етапу навчання. У попередніх версіях такі інтерфейси вимагали індивідуального налаштування та тренувань, а тепер персоналізована модель управління створюється автоматично завдяки нейромережевим алгоритмам, які швидко аналізують електричні імпульси м’язів.
Крім того, розробники вперше продемонстрували, що пристрій здатний розпізнавати силу жесту — наприклад, наскільки користувач стискає віртуальний об’єкт. Це відкриває перспективи більш складних взаємодій у VR та AR-середовищах, де точність та варіативність жестів мають критичне значення. Також браслет може розпізнавати рукописний текст, написаний у повітрі, зі швидкістю до 20,9 слова за хвилину.
Meta займається розробкою подібних інтерфейсів з 2021 року, і поточна версія пристрою вважається однією з перспективних розробок компанії в області альтернативних систем управління, що не залежать від камер, трекерів або фізичних контролерів. Подібні технології можуть бути особливо корисними для людей з обмеженими можливостями, пропонуючи новий спосіб взаємодії з цифровим простором.
Не пропустіть цікаве!
Підписуйтесь на наші канали та читайте анонси хай-тек новин, тестів та оглядів у зручному форматі!
Комплект клавіатури та миші Logitech MK250: класика по-новому
Набір клавіатури та мишки Logitech MK250 має стати черговим бестселером компанії у класі доступних комбо-комплектів. Розберемося чому
Комплект клавіатури та миші Logitech MK250: класика по-новому
Oppo Pad SE: планшет на довгий день
Ugreen Uno: павер-банк, емодзі та магнітна бездротова зарядка
Ugreen Uno RG Gan – зарядка 100 Вт із посмішкою
Ajax IndoorCam – професійне відеоспостереження для кожного
Logitech G522 Lightspeed – навушники для великих звершень
Oppo Enco Buds3 Pro – бездротові навушники-довгожителі
Ajax DoorBell: дійсно розумний та захищений відеодзвінок
Samsung Galaxy A36 та Galaxy A56 – доступні флагманські технології
Огляд килимка з бездротовою зарядкою Logitech G Powerplay 2
Огляд мікрофона Ugreen CM769: студійний звук недорого
Огляд ноутбука Acer Predator Helios Neo 16: золота середина
Браслет Meta зчитує сигнали м’язів та дозволяє керувати пристроями без дотиків розробка
Meta займається розробкою подібних інтерфейсів з 2021 року, і поточна версія пристрою вважається однією з найбільш перспективних розробок
Електрокар BYD Sealion 06 має запас ходу 605 км, 388 л.с. та вбудований холодильник автомобіль електротранспорт
Електромобіль BYD Sealion 06 побудований на платформі e-Platform 3.0 Evo з 800-вольтовою архітектурою
Електрокар BYD Sealion 06 має запас ходу 605 км, 388 л.с. та вбудований холодильник
Бот ChatGPT Agent пройшов перевірку Cloudflare на робота
В Україні розробили законопроект заборони російського софту та обладнання з 2030 року
Укрзалізниця додасть верифікацію через Дію під час купівлі квитків
Google відключить сервіс коротких посилань goo.gl
WhoFi: Wi-Fi навчився розпізнавати людей за спотворення сигналу
Штучна нервова система для роботів дозволить їм відчувати дотик
Мишка Razer Cobra HyperSpeed з 26 000 DPI коштує $100