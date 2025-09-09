Мышка Logitech MX Vertical: вертикальный комфорт

История компьютерных мышек довольно долгая. Первую модель разработали в 60-х, а массовыми они стали в 80-х благодаря первым компьютерам Macintosh и Windows. Начиналось все с кубических форм, постепенно разглаживаясь и приобретая обтекаемые формы. Популярный сегодня вариант, с размещением ладони вдоль поверхности был основным. Про физиологию никто не думал, да и не проводили за компьютерами слишком много времени.

В 2000-х годах был предложен вариант вертикальной компоновки корпуса мыши. Ладонь располагалась ребром вниз, а вся поверхность корпуса с кнопками повернута на 50-60°. Идея вертикальной мыши состоит в том, чтобы держать кисть в положении, похожем на рукопожатие. Предплечье и кисть остаются на одной линии, предотвращая сдавливание нервов.

Действительно, при долгой работе за компьютером с мышкой, может наблюдаться усталость в руке. Причем вплоть до онемения пальцев и болей в ладони. Надо понимать, что 99 % мышек – стандартные и они являются самыми массовыми. Поэтому и все наблюдения дискомфорта при использовании конечно же касаются именно обычных моделей. Справедливости ради стоит также отметить что часто причина боль в кисти или руке в неправильной посадке, чем самой мышке. Тем не менее фактор неподходящей эргономики имеет место быть. Не то чтобы туннельный синдром запястья коснулся и нас, но стало любопытно, как изменятся ощущения при использовании вертикальной мышки. Проверить это мы решили с молельню Logitech MX Vertical.

Дизайн и эргономика

На первый взгляд Logitech MX Vertical кажется экстраординарным устройством. Однако в руку она ложится с первого раза не менее удобно чем классическая горизонтальная мышь. И это, пожалуй, главное открытие – вертикальная мышь не менее естественна по своей форме и в процессе работы, чем обычная. Возьмите свою обычную мышку и поверните ее на правое ребро в воздухе, оперев на грань ладони. Получится то же положение, что и с вертикальной мышкой.

Есть две основные и дополнительные кнопки. Между двумя основными установлено колесо прокрутки с возможностью нажатия. Кнопки с функциями по умолчанию «вперед» и «назад» расположены недалеко от большого пальца. Кнопка сверху – для смены скорости движения курсора.

В основании есть ползунок кнопки питания, оптический сенсор, кнопка переключения между тремя устройствами. По всему периметру нанесена тефлоновая прослойка для хорошего скольжения по поверхности.

По весу MX Vertical тяжелее среднестатистических игровых мышек, это играет на руку стабильности удержания и управления. Например, довольно крупная игровая Logitech G502 X Plus весит 105 г, а Logitech MX Vertical – 135 г.

Оснащение

В Logitech MX Vertical установлен оптический сенсор, поддерживающий диапазон 400-4000 точек на дюйм. Настраивать его можно с шагом 50 DPI. Сенсор достаточно чувствительный чтобы минимально двигать мышью и при этом комфортно доставать все нужные зоны интерфейса.

Мышка может подключаться одним из трех способов – по кабелю USB Type-C, ресивером Logitech Unifying Receiver или по Bluetooth. В мышке используется версия 4.2.

Установлен аккумулятор Li-Po. Он встроенный, заменить не получиться. Номинальная емкость составляет 240 мА·час.

Время автономной работы традиционно приближается к заявленному производителем. За месяц использования фирменная утилита показала 30 % использованного аккумулятора. При этом за минуту зарядки, она получает достаточно чтобы проработать час. С этим у Logitech всегда все было в порядке. Используются энерго эффективные сенсоры и компоненты. Добавим к этому автоматический режим сна, из которого мышка может быстро выходить.

Опыт использования

Как мы можем описать впечатления от работы с Logitech MX Vertical? Они близки к обычным, без откровений и переворота мира с ног на голову. Да, временами какие-то нажатия или движения выполняются по-другому, но не более. Смены парадигмы не происходит. Это все тот же компьютерный грызун гоняющий стрелочку курсора на экране.

Пальцы расположены на кнопках, только в вертикальной плоскости, большой палец лежит на корпусе. В горизонтальных мышках вес руки распределяется на бОльшую площадь – ладонь и четыре пальца. Здесь же руку на мышке удерживает только большой палец и сила трения остальных, лежащих на кнопках сбоку. Конкретно для MX Vertical производить уточняет что это «выверенный инженерами угол в 57°». Покрытие текстурированное и способствует лучшему удержанию. Рука не соскальзывает с корпуса, а пальцам не приходится дотягиваться до кнопок – все также удобно и в по-0своему привычно как с классическими мышками.

Под такое расположение руки установлены все кнопки. Основные смещены к верху. Между ними установлено колесо прокрутки, также с кнопкой. Две дополнительные – удобно нажимаются приподнятым большим пальцем. Есть еще одна, меняющая скорость движения курсора – она на серебристой площадке сверху. Переключатели основных кнопок чувствительные, нажимать их легко. Это важно, ведь вес руки теперь не помогает пальцам их нажимать.

Единственным неудобством будет перестановка мыши над столом. Приподнимая корпус, пальцы могут случайно нажать одну из основных кнопок. Но можно приловчиться и держать мышь безымянным пальцем или мизинцем, за часть корпуса под кнопками. Благо, переставлять мышь чаще нужно в играх и это практически не востребовано во время офисной работы. А именно для нее мышь и создавалась. Конечно, в какую-нибудь пошаговую стратегию ею можно играть, но шутеры или RPG точно не для нее.

Производитель отдельно подчёркивает, что все в мышке сделано для уменьшения необходимости двигать рукой. Например, заявлено что двигать этой вертикальной мышкой придется в 4 раза меньше по сравнению с традиционной.

Впечатления

Вертикальная мышь Logitech MX Vertical удивительным образом сочетает нестандартную форму с отличной эргономикой. К ней практически не нужно привыкать. Работа с редакторами, текстами, браузером – все также удобно, как и с классической мышью. С одной стороны, не можем с уверенностью сказать какие мышцы руки стали меньше уставать. Для этого скорее всего нужно больше времени. С другой, дискомфорт за длительное время использования не появился, движений рукой можно делать меньше. Продуктивность с новым форм-фактором не падает. Так что, если вы или ваш физиотерапевт пришли к выводу что стоит попробовать новый вариант мышки – возможно, это действительно так.

Характеристики Logitech MX Vertical

Тип сенсора: Оптический, Разрешение: 4000 — 4000 DPI Частота опроса: 1000 Гц Количество клавиш: 6+1 колесо прокрутки Подсветка: нет Подключение: USB Type-C Габариты: 120×78,5×79 мм Вес: 135 г Аккумулятор: 240 мА·час Цена: $140

Оценка:

+ нет необходимости долго привыкать

+ автономность

+ точность датчика

