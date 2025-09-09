Мишка Logitech MX Vertical: вертикальний комфорт

Історія комп’ютерних мишок досить довга. Першу модель розробили у 60-х, а масовими вони стали у 80-х завдяки першим комп’ютерам Macintosh та Windows. Починалося все з кубічних форм, поступово розгладжуючись і набуваючи обтічних форм. Популярний сьогодні варіант з розміщенням долоні вздовж поверхні був основним. Про фізіологію ніхто не думав, та й не проводили за комп’ютерами надто багато часу.

У 2000-х роках було запропоновано варіант вертикального компонування корпусу миші. Долоня розташовувалася ребром вниз, а вся поверхня корпусу з кнопками повернута на 50-60 °. Ідея вертикальної миші полягає в тому, щоб тримати пензель у положенні, схожому на рукостискання. Передпліччя та кисть залишаються на одній лінії, запобігаючи здавлюванню нервів.

Дійсно, при тривалій роботі за комп’ютером з мишкою може спостерігатися втома в руці. Причому до оніміння пальців і болів у долоні. Треба розуміти, що 99 % мишок – стандартні і є наймасовішими. Тому і всі спостереження дискомфорту при використанні, звичайно ж, стосуються саме звичайних моделей. Заради справедливості варто також відзначити, що часто причина біль у кисті або руці в неправильній посадці, ніж самій мишці. Проте чинник невідповідної ергономіки має місце. Не те щоб тунельний синдром зап’ястя торкнувся і нас, але стало цікаво, як зміняться відчуття під час використання вертикальної мишки. Перевірити це ми вирішили з молитвою Logitech MX Vertical.

Дизайн та ергономіка

На перший погляд Logitech MX Vertical має екстраординарну зовнішність і дизайн. Однак в руку вона лягає з першого разу не менш зручно, ніж класична горизонтальна миша. І це, мабуть, головне відкриття – вертикальна миша не менш природна за своєю формою та у процесі роботи, ніж звичайна. Візьміть свою звичайну мишку і поверніть її на праве ребро в повітрі, оперши на грань долоні. Вийде те саме положення, що і з вертикальною мишкою.

Є дві основні та додаткові кнопки. Між двома основними встановлено колесо прокручування з можливістю натискання. Кнопки з стандартними функціями «вперед» і «назад» розташовані недалеко від великого пальця. Кнопка зверху – зміна швидкості руху курсора.

В основі є повзунок кнопки живлення, оптичний сенсор, кнопка перемикання між трьома пристроями. По всьому периметру нанесено тефлонова прошарок для хорошого ковзання по поверхні.

За вагою MX Vertical важче за середньостатистичні ігрові мишки, це грає на руку стабільності утримання та управління. Наприклад, досить велика ігрова Logitech G502 X Plus важить 105 г, а Logitech MX Vertical – 135 г

Оснащення

У Logitech MX Vertical встановлений оптичний сенсор, що підтримує діапазон 400-4000 пікселів на дюйм. Налаштувати його можна з кроком 50 DPI. Сенсор досить чутливий, щоб мінімально рухати мишею і при цьому комфортно діставати всі потрібні зони інтерфейсу.

Мишка може підключатися одним із трьох способів – по кабелю USB Type-C, ресивером Logitech Unifying Receiver або Bluetooth. У мишці використовується версія 4.2.

Встановлено акумулятор Li-Po. Він вбудований, замінити не вийде. Номінальна ємність становить 240 мА·год.

Час автономної роботи зазвичай наближається до заявленого виробником. За місяць використання фірмова утиліта показала 30% використаного акумулятора. При цьому за хвилину зарядки, вона отримує достатньо, щоб пропрацювати годину. З цим у Logitech завжди все було гаразд. Використовуються енергоефективні сенсори та компоненти. Додамо до цього автоматичний режиму сну, з якого мишка може швидко виходити.

Досвід використання

Як ми можемо описати враження від роботи з Logitech MX Vertical? Вони близькі до звичайних, без одкровень та перевороту світу з ніг на голову. Так, часом якісь натискання чи рухи виконуються по-іншому, але не більше. Змін парадигми не відбувається. Це все той же комп’ютерний гризун, що ганяє стрілочку курсору на екрані.

Пальці розташовані на кнопках тільки у вертикальній площині, великий палець лежить на корпусі. У горизонтальних мишках вага руки розподіляється на більшу площу – долоню та чотири пальці. Тут руку на мишці утримує тільки великий палець і сила тертя інших, що лежать на кнопках збоку. Саме для MX Vertical уточнює, що це «вивірений інженерами кут в 57°». Покриття текстуроване та сприяє кращому утриманню. Рука не зісковзує з корпусу, а пальцям не доводиться дотягуватися до кнопок – все також зручно і як з класичними мишками.

Під таке розташування руки встановлені усі кнопки. Основні зміщені вгору. Між ними встановлено колесо прокручування, також із кнопкою. Дві додаткові – зручно натискаються піднятим великим пальцем. Є ще одна, що змінює швидкість руху курсору – вона на сріблястому майданчику зверху. Перемикачі основних кнопок чутливі, легко натискати їх. Це важливо, адже вага руки тепер не допомагає пальцям натискати їх.

Єдиною незручністю буде перестановка миші над столом. Піднімаючи корпус, пальці можуть випадково натиснути на одну з основних кнопок. Але можна приловчитися і тримати мишу безіменним пальцем або мізинцем, за частину корпуса під кнопками. Добре, що переставляти мишу частіше потрібно в іграх і це практично не затребуване під час офісної роботи. А саме для неї миша і створювалася. Звичайно, в якусь покрокову стратегію нею можна грати, але шутери чи RPG точно не для неї.

Виробник окремо наголошує, що все в мишці зроблено для зменшення необхідності рухати рукою. Наприклад, заявлено, що рухати цією вертикальною мишкою доведеться в 4 рази менше в порівнянні з традиційною.

Враження

Вертикальна миша Logitech MX Vertical чудово поєднує нестандартну форму з відмінною ергономікою. До неї практично не потрібно звикати. Робота з редакторами, текстами, браузером – так само зручно, як і з класичною мишею. З одного боку, не можемо з упевненістю сказати, які м’язи руки стали менше втомлюватися. Для цього швидше за все потрібно більше часу. З іншого боку, дискомфорт за тривалий час використання не з’явився, рухів рукою можна робити менше. Продуктивність із новим форм-фактором не падає. Так що, якщо ви або ваш фізіотерапевт дійшли висновку, що варто спробувати новий варіант мишки – можливо, це дійсно так.

Характеристики Logitech MX Vertical

Тип сенсора: оптичний Дозвіл: 4000 – 4000 DPI Частота опитування: 1000 Гц Кількість клавіш: 6+1 колесо прокручування Підсвічування: ні Підключення: USB Type-C Габарити: 120×78,5×79 мм Вага: 135 г Акумулятор: 240 мА·год Ціна: $140

Оцінка:

+ немає необхідності довго звикати

+ автономність

+ точність датчика

Михайло Чорновий

Редактор Редактор

