Xiaomi запустила полностью автоматизированную фабрику, работающую без людей и света

Xiaomi запустила полностью автоматизированную фабрику, работающую без людей и света31.12.25
Xiaomi сообщила о запуске новой высокоавтоматизированной фабрики, функционирующей полностью без участия людей и даже без освещения. Предприятие явилось одним из самых технологически продвинутых объектов в производственной экосистеме компании.
Новый завод ориентирован на выпуск крупной «умной» бытовой техники и объединяет под одним крышем этапы проектирования, инженерной разработки и серийного производства. Таким образом Xiaomi продолжает курс на расширение собственного промышленного кластера и стремится снизить зависимость от внешних подрядчиков, концентрируя ключевые процессы внутри компании.
Как устроена работа завода Xiaomi
Производственный комплекс расположен в Ухане и работает в полностью автономном режиме круглосуточно. В основе его работы лежит тесная интеграция искусственного интеллекта, IoT-платформ и систем анализа обширных данных. Это дозволяет автоматизировать весь производственный цикл — от сборки устройств до контроля свойства готовой продукции — без прямого вмешательства человека.
Одной из особенностей фабрики стала работа в полной темноте. Освещение на объекте не требуется, поскольку все операции выполняют роботы и автоматизированные системы, ориентированные на машинное зрение и цифровые модели процессов. Масштабы производства при этом остаются высокими: по заявлению компании, с конвейера нового завода кондиционер сходит в среднем каждые 6,5 секунды.
В Xiaomi отмечают, что запуск такого предприятия напрямую связан с активным развитием направления «умного дома». Компания рассчитывает ускорить вывод новых устройств на рынок, одновременно повышая стабильность качества и снижая себестоимость продукции. Дополнительным фактором оптимизации становятся и энергосбережения, в том числе за счет отказа от традиционного освещения производственных помещений.
