Xiaomi запустила повністю автоматизовану фабрику, що працює без людей та світла

Xiaomi запустила повністю автоматизовану фабрику, що працює без людей та світла31.12.25
Xiaomi повідомила про запуск нової високоавтоматизованої фабрики, яка повністю функціонує без участі людей і навіть без освітлення. Підприємство стало однією з технологічно просунутих об’єктів у виробничої екосистемі підприємства.
Новий завод орієнтований на випуск великої «розумної» побутової техніки та об’єднує під одним дахом етапи проектування, інженерної розробки та серійного виробництва. Таким чином, Xiaomi продовжує курс на розширення власного промислового кластера і прагне знизити залежність від зовнішніх підрядників, концентруючи ключові процеси всередині компанії.
Як влаштовано роботу заводу Xiaomi
Виробничий комплекс розташований в Ухані та працює в повністю автономному режимі цілодобово. В основі його роботи лежить тісна інтеграція штучного інтелекту, IoT-платформ та систем аналізу великих даних. Це дозволяє автоматизувати весь виробничий цикл — від складання пристроїв до контролю якості готової продукції — без прямого втручання людини.
Однією з особливостей фабрики стала робота у повній темряві. Висвітлення на об’єкті не потрібно, оскільки всі операції виконують роботи та автоматизовані системи, орієнтовані на машинний зір та цифрові моделі процесів. Масштаби виробництва при цьому залишаються високими: за заявою компанії, з конвеєра нового заводу кондиціонер сходить у середньому кожні 6,5 секунд.
У Xiaomi зазначають, що запуск такого підприємства безпосередньо пов’язаний з активним розвитком напряму “розумного дому”. Компанія розраховує прискорити виведення нових пристроїв на ринок, одночасно підвищуючи стабільність якості та знижуючи собівартість продукції. Додатковим чинником оптимізації стають і енергозбереження, зокрема за рахунок відмови від традиційного освітлення виробничих приміщень.
