Xiaomi выпустила зубную щетку с искусственным интеллектом

Xiaomi официально представила зубную щётку Mijia Multi-directional Sweeping Electric Toothbrush, в которой применены технологии искусственного интеллекта.

Модель получила головку с амортизационной конструкцией. Она обеспечивает тщательную, но мягкую чистку, включая труднодоступные межзубные зоны. Такой подход снижает риск избыточного износа эмали и соответствует современным стандартам гигиены полости рта.

По данным ITHome, щётка оснащена фирменной технологией многонаправленной вибрации, благодаря которой эффективнее очищает межзубные промежутки. Устройство выпускается в трёх цветах — золотом, фиолетовом и синем.

Функции на базе ИИ

Щётка Xiaomi способна автоматически определять поверхность и менять режим работы в зависимости от зоны чистки. Кроме того, она интегрируется в экосистему «умного дома» Xiaomi IoT и может передавать данные о состоянии полости рта на смартфон пользователя.

Купить Mijia Multi-directional Sweeping Electric Toothbrush можно будет за $550, продажи будут ограничены Китаем. Данных о возможном выходе на международные рынки пока нет.