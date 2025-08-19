Xiaomi выпустила зубную щетку с искусственным интеллектом19.08.25
Xiaomi официально представила зубную щётку Mijia Multi-directional Sweeping Electric Toothbrush, в которой применены технологии искусственного интеллекта.
Модель получила головку с амортизационной конструкцией. Она обеспечивает тщательную, но мягкую чистку, включая труднодоступные межзубные зоны. Такой подход снижает риск избыточного износа эмали и соответствует современным стандартам гигиены полости рта.
По данным ITHome, щётка оснащена фирменной технологией многонаправленной вибрации, благодаря которой эффективнее очищает межзубные промежутки. Устройство выпускается в трёх цветах — золотом, фиолетовом и синем.
Функции на базе ИИ
Щётка Xiaomi способна автоматически определять поверхность и менять режим работы в зависимости от зоны чистки. Кроме того, она интегрируется в экосистему «умного дома» Xiaomi IoT и может передавать данные о состоянии полости рта на смартфон пользователя.
Купить Mijia Multi-directional Sweeping Electric Toothbrush можно будет за $550, продажи будут ограничены Китаем. Данных о возможном выходе на международные рынки пока нет.
Не пропустите интересное!
Підписывайтесь на наши каналы и читайте анонсы хай-тек новостей, тестов и обзоров в удобном формате!
Обзор ноутбука ASUS ROG Strix G16 (2025) G615LWН: новая лига
Новый ASUS ROG Strix G16 (2025) G615LWН оснащен топовым процессором Intel Core Ultra 9 275HX и видеокартой NVIDIA GeForce RTX 5080. Посмотрим, что он может предложить в новом поколении
Обзор ноутбука ASUS ROG Strix G16 (2025) G615LWН: новая лига
Обзор Logitech FLIP FOLIO для IPAD: больше чем чехол
Комплект клавиатуры и мыши Logitech MK250: классика по-новому
Oppo Pad SE: планшет на долгий день
Ugreen Uno: павер-банк, эмодзи и магнитная беспроводная зарядка
Ugreen Uno RG Gan – зарядка 100 Вт с улыбкой
Ajax IndoorCam – профессиональное видеонаблюдение для каждого
Logitech G522 Lightspeed – наушники для больших свершений
Oppo Enco Buds3 Pro – беспроводные наушники-долгожители
GTA VI — чего ждать и что уже известно о самой нашумевшей игре
Ajax DoorBell: действительно умный и защищенный видеозвонок
Samsung Galaxy A36 и Galaxy A56 — доступные флагманские технологии
Обзор коврика с беспроводной зарядкой Logitech G Powerplay 2
Xiaomi выпустила зубную щетку с искусственным интеллектом Xiaomi искусственный интеллект
Зубная ётка Xiaomi способна автоматически определять поверхность и менять режим работы в зависимости от зоны чистки
В социальной сети Threads уже 400 млн активных пользователей социальные сети статистика
Threads, принадлежащая Meta, продолжает активно наращивать аудиторию и уже превысила отметку в 400 миллионов активных пользователей в месяц
Xiaomi выпустила зубную щетку с искусственным интеллектом
В социальной сети Threads уже 400 млн активных пользователей
19 устройств Samsung которые будут получать 7 лет обновлений Андроид
Sony окончательно покинула россию
Volkswagen внедрит подписку на лошадиные силы в электрокарах
Ajax выпустила камеры наблюдения с дневной подсветкой
Киевстар вышла на биржу Nasdaq
Компания Kodak может исчезнуть из-за долгов. Ей 133 года
В Украине разработали дрон-перехватчик оснащенный дробовиком
Razer Wolverine V3 для ПК — киберспортивные геймпады за $120 и $200
Звонки в Telegram и WhatsApp заблокировали на россии
Умные часы Pebble Time 2 уже доступны для предзаказа за $225