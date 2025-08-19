Xiaomi випустила зубну щітку зі штучним інтелектом19.08.25
Компанія Xiaomi офіційно представила електричну зубну щітку Mijia Multi-directional Sweeping Electric Toothbrush, яка використовує технологію штучного інтелекту.
Модель має головку з амортизуючою конструкцією. Вона забезпечує ретельне, але дбайливе очищення, включаючи важкодоступні міжзубні ділянки. Такий підхід знижує ризик надмірного зносу емалі та відповідає сучасним стандартам гігієни порожнини рота.
За даними ITHome, щітка оснащена фірмовою технологією багатонаправленої вібрації, завдяки якій вона ефективніше очищає міжзубні проміжки. Пристрій доступний у трьох кольорах – золотому, фіолетовому та синьому.
Функції на основі штучного інтелекту
Щітка Xiaomi може автоматично розпізнавати поверхню та змінювати режим роботи залежно від зони очищення. Крім того, вона інтегрується в екосистему розумного дому Xiaomi IoT та може передавати дані про здоров’я порожнини рота на смартфон користувача.
Електрична зубна щітка Mijia Multi-directional Sweeping Electric Toothbrush буде доступна за ціною 550 доларів, продажі обмежені Китаєм. Поки що немає інформації про можливий вихід на міжнародні ринки.
