Xiaomi HyperOS 3 представлена: что нового и когда ждать обновление?01.09.25
Xiaomi официально представила третью версию фирменной оболочки HyperOS. Обновление стартует на домашнем рынке, а ключевыми направлениями стали повышение производительности, новая визуальная концепция, кроссплатформенные функции и расширенные возможности искусственного интеллекта.
Xiaomi уделила внимание плавности анимаций и стабильности работы системы. По заявлению разработчиков, было оптимизировано более сотни системных эффектов, снижена нагрузка на рендеринг и улучшена энергоэффективность в разных сценариях.
Функция Super Island получила поддержку трёх «островов» с возможностью плавного переключения между ними. Пользовательский интерфейс обновился: появились динамические обои на базе ИИ, переработанный экран блокировки с возможностью полного редактирования, изменённый рабочий стол, новые иконки и обновлённая структура экранов.
Заметные изменения коснулись и фотоальбома. Теперь можно настраивать порядок альбомов, копировать и вставлять изображения между ними, а также передавать файлы между смартфонами Xiaomi и iPhone, что ранее было затруднительно.
Кроссплатформенные возможности расширены: оболочка обеспечивает интеграцию с Mac и iPad, включая поддержку сенсорного ввода, Face ID и многозадачности. Реализована синхронизация фото, уведомлений и сообщений, а также возможность отвечать на сообщения со смартфона Xiaomi прямо с iPhone.
В HyperOS 3 появился обновлённый ассистент Super Xiao AI, который выполняет моментальный перевод и предлагает интеллектуальные подсказки, учитывающие контекст. Добавлена поддержка функции Circle to Search, позволяющей искать по выделенному объекту или тексту.
Отдельный акцент сделан на безопасности. Оболочка получила обновлённые инструменты защиты, включая более надёжное шифрование данных и функцию поиска устройства даже в выключенном состоянии или без сети.
Xiaomi также представила график тестирования HyperOS 3:
- Первая волна стартует 29 августа и охватит смартфоны серии Xiaomi 15, Redmi K80 Pro, K80 Extreme Edition и планшеты Pad 7 Pro, Pad 7S Pro 12.5;
- Вторая волна намечена на 17 сентября;
- Третья — на 30 сентября, когда обновление получат устройства серий Mix, Xiaomi 14, Redmi K70 и ряд планшетов.
