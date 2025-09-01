Xiaomi HyperOS 3 представлена: що нового і коли чекати на оновлення?

Xiaomi офіційно представила третю версію фірмової оболонки HyperOS. Оновлення стартує на домашньому ринку, а ключовими напрямками стали підвищення продуктивності, нова візуальна концепція, кросплатформні функції та розширені можливості штучного інтелекту.

Xiaomi приділила увагу плавності анімацій та стабільності роботи системи. За заявою розробників, було оптимізовано понад сотню системних ефектів, знижено навантаження на рендеринг та покращено енергоефективність у різних сценаріях.

Функція Super Island отримала підтримку трьох островів з можливістю плавного перемикання між ними. Інтерфейс користувача оновився: з’явилися динамічні шпалери на базі ІІ, перероблений екран блокування з можливістю повного редагування, змінений робочий стіл, нові іконки та оновлена ​​структура екранів.

Помітні зміни торкнулися і фотоальбому. Тепер можна налаштовувати порядок альбомів, копіювати та вставляти зображення між ними, а також передавати файли між смартфонами Xiaomi та iPhone, що раніше було важко.

Кросплатформні можливості розширені: оболонка забезпечує інтеграцію з Mac та iPad, включаючи підтримку сенсорного введення, Face ID та багатозадачності. Реалізовано синхронізацію фото, повідомлень та повідомлень, а також можливість відповідати на повідомлення зі смартфона Xiaomi прямо з iPhone.

HyperOS 3 з’явився оновлений асистент Super Xiao AI, який виконує моментальний переклад і пропонує інтелектуальні підказки, що враховують контекст. Додана підтримка функції Circle to Search, що дозволяє шукати виділений об’єкт або текст.

Окремий акцент зроблено на безпеці. Оболонка отримала оновлені інструменти захисту, включаючи надійніше шифрування даних та функцію пошуку пристрою навіть у вимкненому стані або без мережі.

Xiaomi також представила графік тестування HyperOS 3:

Перша хвиля стартує 29 серпня та охопить смартфони серії Xiaomi 15, Redmi K80 Pro, K80 Extreme Edition та планшети Pad 7 Pro, Pad 7S Pro 12.5;

Друга хвиля намічена на 17 вересня;

Третя — на 30 вересня, коли оновлення отримають пристрої серій Mix, Xiaomi 14, Redmi K70 та ряд планшетів.