Представлены смартфоны серии Xiaomi 17: два екрана, Snapdragon 8 Elite Gen 5 и аккумулятор 7000 мАч

Xiaomi представила новый флагманский смартфон Xiaomi 17, который имеет три версии.

Младший компания позиционирует как компактное устройство с современным процессором, емкой батареей и усовершенствованной камерной системой. На домашнем рынке модель предлагается по весьма привлекательной цене.

Xiaomi 17

Xiaomi 17 оснащен 6,3-дюймовым AMOLED-дисплеем, который сегодня можно считать компактным. Экран имеет разрешение 2656 x 1220 пикселей, поддерживает частоту обновления 120 Гц и обеспечивает пиковую яркость до 3500 нит.

Основная камера включает главный модуль на 50 Мпикс с сенсором размером 1/1,31” и оптической стабилизацией изображения, телеобъектив на 50 МП с фокусным расстоянием 60 мм и ультраширокоугольный модуль на 50 МП с углом обзора 102°. Фронтальная камера также получила сенсор на 50 МП с углом захвата 90°.

По сравнению с предыдущим поколением емкость аккумулятора заметно выросла — с 5400 мАч до 7000 мАч. Смартфон поддерживает проводную зарядку мощностью 100 Вт и беспроводную на 50 Вт. По данным компании, одного заряда хватит до 12 часов просмотра видео.

Габариты устройства составляют 151,1 x 71,8 x 8,06 мм при весе 191 грамм, что делает его даже компактнее прошлогоднего Xiaomi 15. Новинка доступна в четырех цветах: белом, темно-сером, голубом и розовом.

Большие Xiaomi 17

Xiaomi 17 Pro и Xiaomi 17 Pro Max позиционируются как прямые конкуренты iPhone 17 Pro и отличаются от базового Xiaomi 17 дополнительным дисплеем, обновлённой системой камер и переработанным дизайном. Для пользователей, предпочитающих устройства с большим экраном и аккумулятором, выпущена версия Pro Max.

Xiaomi 17 Pro и Xiaomi 17 Pro Max работают на процессоре Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5, дополненном 12 или 16 ГБ оперативной памяти стандарта LPPDDR5x и хранилищем UFS 4.1 от 256 ГБ до 1 ТБ. Ёмкость аккумулятора в Xiaomi 17 Pro составляет 6300 мА·ч, что больше, чем у предыдущего поколения, хотя меньше, чем у базового Xiaomi 17.

Кроме того, устройства оснащены ультразвуковым сканером отпечатков в дисплее, стереодинамиками, массивом из четырёх микрофонов, инфракрасным портом и защищены от пыли и воды по стандарту IP68. Габариты Xiaomi 17 Pro составляют 151,1×71,8×8 мм при весе 192 г, у Xiaomi 17 Pro Max — 162,9×77,6×8 мм и 219 г.

Характеристики Xiaomi 17 Pro

Xiaomi 17 Pro оснащён 6,3-дюймовым экраном M10 LTPO OLED с разрешением 2656×1220 пикселей, пиковой яркостью 3500 нит и частотой обновления 120 Гц. К основному дисплею добавлен второй — 2,7-дюймовая AMOLED-панель на задней крышке с той же частотой и уровнем яркости.

Задний дисплей можно использовать для съёмки селфи на основную камеру, управления музыкальным плеером, отображения уведомлений и звонков. Также он поддерживает выбор обоев, а с фирменным ретро-чехлом превращается в карманную игровую консоль.

Особенности Xiaomi 17 Pro Max

В Xiaomi 17 Pro Max диагональ основного дисплея увеличена до 6,9 дюйма при разрешении 2608×1200 пикселей, он защищён стеклом Xiaomi Shield Glass 3.0. Дополнительный экран здесь тоже крупнее — 2,9 дюйма, с разрешением 976×596 пикселей и частотой обновления 120 Гц.

Версия Xiaomi 17 Pro Max получила батарею на 7500 мА·ч. Смартфоны поддерживают быструю зарядку мощностью 100 Вт по кабелю, беспроводную зарядку на 50 Вт, реверсивное питание и универсальный протокол PPS.

Камерный блок состоит из основной камеры на 50 Мпикс с сенсором Hunter 950L и оптической стабилизацией, телефото-модуля на 50 МП с пятикратным оптическим зумом и макросъёмкой, а также ультраширокоугольного модуля на 50 МП. Фронтальная камера тоже получила 50-мегапиксельный сенсор и умеет записывать видео в 4K, тогда как основная поддерживает съёмку в 8K.