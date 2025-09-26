Представлены смартфоны серии Xiaomi 17: два екрана, Snapdragon 8 Elite Gen 5 и аккумулятор 7000 мАч26.09.25
Xiaomi представила новый флагманский смартфон Xiaomi 17, который имеет три версии.
Младший компания позиционирует как компактное устройство с современным процессором, емкой батареей и усовершенствованной камерной системой. На домашнем рынке модель предлагается по весьма привлекательной цене.
Xiaomi 17
Xiaomi 17 оснащен 6,3-дюймовым AMOLED-дисплеем, который сегодня можно считать компактным. Экран имеет разрешение 2656 x 1220 пикселей, поддерживает частоту обновления 120 Гц и обеспечивает пиковую яркость до 3500 нит.
Основная камера включает главный модуль на 50 Мпикс с сенсором размером 1/1,31” и оптической стабилизацией изображения, телеобъектив на 50 МП с фокусным расстоянием 60 мм и ультраширокоугольный модуль на 50 МП с углом обзора 102°. Фронтальная камера также получила сенсор на 50 МП с углом захвата 90°.
По сравнению с предыдущим поколением емкость аккумулятора заметно выросла — с 5400 мАч до 7000 мАч. Смартфон поддерживает проводную зарядку мощностью 100 Вт и беспроводную на 50 Вт. По данным компании, одного заряда хватит до 12 часов просмотра видео.
Габариты устройства составляют 151,1 x 71,8 x 8,06 мм при весе 191 грамм, что делает его даже компактнее прошлогоднего Xiaomi 15. Новинка доступна в четырех цветах: белом, темно-сером, голубом и розовом.
Большие Xiaomi 17
Xiaomi 17 Pro и Xiaomi 17 Pro Max позиционируются как прямые конкуренты iPhone 17 Pro и отличаются от базового Xiaomi 17 дополнительным дисплеем, обновлённой системой камер и переработанным дизайном. Для пользователей, предпочитающих устройства с большим экраном и аккумулятором, выпущена версия Pro Max.
Xiaomi 17 Pro и Xiaomi 17 Pro Max работают на процессоре Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5, дополненном 12 или 16 ГБ оперативной памяти стандарта LPPDDR5x и хранилищем UFS 4.1 от 256 ГБ до 1 ТБ. Ёмкость аккумулятора в Xiaomi 17 Pro составляет 6300 мА·ч, что больше, чем у предыдущего поколения, хотя меньше, чем у базового Xiaomi 17.
Кроме того, устройства оснащены ультразвуковым сканером отпечатков в дисплее, стереодинамиками, массивом из четырёх микрофонов, инфракрасным портом и защищены от пыли и воды по стандарту IP68. Габариты Xiaomi 17 Pro составляют 151,1×71,8×8 мм при весе 192 г, у Xiaomi 17 Pro Max — 162,9×77,6×8 мм и 219 г.
Характеристики Xiaomi 17 Pro
Xiaomi 17 Pro оснащён 6,3-дюймовым экраном M10 LTPO OLED с разрешением 2656×1220 пикселей, пиковой яркостью 3500 нит и частотой обновления 120 Гц. К основному дисплею добавлен второй — 2,7-дюймовая AMOLED-панель на задней крышке с той же частотой и уровнем яркости.
Задний дисплей можно использовать для съёмки селфи на основную камеру, управления музыкальным плеером, отображения уведомлений и звонков. Также он поддерживает выбор обоев, а с фирменным ретро-чехлом превращается в карманную игровую консоль.
Особенности Xiaomi 17 Pro Max
В Xiaomi 17 Pro Max диагональ основного дисплея увеличена до 6,9 дюйма при разрешении 2608×1200 пикселей, он защищён стеклом Xiaomi Shield Glass 3.0. Дополнительный экран здесь тоже крупнее — 2,9 дюйма, с разрешением 976×596 пикселей и частотой обновления 120 Гц.
Версия Xiaomi 17 Pro Max получила батарею на 7500 мА·ч. Смартфоны поддерживают быструю зарядку мощностью 100 Вт по кабелю, беспроводную зарядку на 50 Вт, реверсивное питание и универсальный протокол PPS.
Камерный блок состоит из основной камеры на 50 Мпикс с сенсором Hunter 950L и оптической стабилизацией, телефото-модуля на 50 МП с пятикратным оптическим зумом и макросъёмкой, а также ультраширокоугольного модуля на 50 МП. Фронтальная камера тоже получила 50-мегапиксельный сенсор и умеет записывать видео в 4K, тогда как основная поддерживает съёмку в 8K.
Не пропустите интересное!
Підписывайтесь на наши каналы и читайте анонсы хай-тек новостей, тестов и обзоров в удобном формате!
Samsung Galaxy Fold7: не смартфон, не планшет, что-то большее
Серия смартфонов Samsung Galaxy Fold интересна не только за счет раскладной конструкции и большого дисплея. В новом поколении модель получила еще чуть больший экран, передовые камеры, мощную начинку и улучшенную эргономику
Samsung Galaxy Fold7: не смартфон, не планшет, что-то большее
Обзор смартфона Oppo Reno14: амбиции
Мышка Logitech MX Vertical: вертикальный комфорт
Обзор ноутбука ASUS ROG Strix G16 (2025) G615LWН: новая лига
Обзор Logitech FLIP FOLIO для IPAD: больше чем чехол
Комплект клавиатуры и мыши Logitech MK250: классика по-новому
Oppo Pad SE: планшет на долгий день
Ugreen Uno: павер-банк, эмодзи и магнитная беспроводная зарядка
Ugreen Uno RG Gan – зарядка 100 Вт с улыбкой
Ajax IndoorCam – профессиональное видеонаблюдение для каждого
Logitech G522 Lightspeed – наушники для больших свершений
Oppo Enco Buds3 Pro – беспроводные наушники-долгожители
GTA VI — чего ждать и что уже известно о самой нашумевшей игре
Samsung Movingstyle TV — телевизор и портативный монитор диагональю 27 дюймов Samsung монитор телевизор
В качестве программной платформы Samsung Movingstyle TV используется Tizen OS с поддержкой голосовых ассистентов Bixby и Google Assistant
Клавиатура Logitech Signature Slim Solar Plus K980 имеет бесконечную автономностью благодаря зарядке от солнца Logitech клавиатура
Клавиатура Logitech Signature Slim Solar Plus K980 ориентирована на офисное использование и стоит $99.
Клавиатура Logitech Signature Slim Solar Plus K980 имеет бесконечную автономностью благодаря зарядке от солнца
Вышел новый трейлер сюжетной компании Battlefield 6
WhatsApp добавил переводы сообщений. На украинский пока только в iOS
Подписка Google AI Plus стала доступна в Украине
В Samsung One UI 8.5 откажутся интеграции с Microsoft OneDrive
Xiaomi Band 10 выпустили в золотой версии
Montblanc E Ink Digital Paper — электронный блокнот на E Ink за $905
Эти наушники Bang & Olufsen дороже iPhone 17
Сервис HBO Max появился в Украине
Наушники Anker Soundcore Sleep A30 борятся с храпом
Умные часы Huawei Watch GT 6 и GT 6 Pro получили титановый корпус, нанокерамику и сапфировое стекло
В Windows 11 появятся видео-обои рабочего стола