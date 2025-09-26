Представлені смартфони серії Xiaomi 17: два екрани, Snapdragon 8 Elite Gen 5 та акумулятор 7000 мАг

Xiaomi представила новий флагманський смартфон Xiaomi 17, який має три версії.

Молодша компанія позиціонує як компактний пристрій із сучасним процесором, ємною батареєю та вдосконаленою камерною системою. На домашньому ринку модель пропонується за дуже привабливою ціною.

Xiaomi 17

Xiaomi 17 оснащений 6,3-дюймовим AMOLED-дисплеєм, який сьогодні можна вважати компактним. Екран має роздільну здатність 2656 x 1220 пікселів, підтримує частоту оновлення 120 Гц і забезпечує пікову яскравість до 3500 нит.

Основна камера включає головний модуль на 50 Мпікс із сенсором розміром 1/1,31″ і оптичною стабілізацією зображення, телеоб’єктив на 50 МП з фокусною відстанню 60 мм і ультраширококутний модуль на 50 МП з кутом огляду 102 °. Фронтальна камера також отримала сенс.

Порівняно з попереднім поколінням ємність акумулятора помітно зросла – з 5400 мАг до 7000 мАг. Смартфон підтримує провідну зарядку потужністю 100 Вт та бездротову на 50 Вт. За даними компанії, одного заряду вистачить до 12 години перегляду відео.

Габарити пристрою становлять 151,1 x 71,8 x 8,06 мм при вазі 191 грам, що робить його навіть компактнішим за минулорічний Xiaomi 15. Новинка доступна в чотирьох кольорах: білому, темно-сірому, блакитному і рожевому.

Великі Xiaomi 17

Xiaomi 17 Pro та Xiaomi 17 Pro Max позиціонуються як прямі конкуренти iPhone 17 Pro і відрізняються від базового Xiaomi 17 додатковим дисплеєм, оновленою системою камер та переробленим дизайном. Для користувачів, які віддають перевагу пристроям з великим екраном та акумулятором, випущена версія Pro Max.

Xiaomi 17 Pro та Xiaomi 17 Pro Max працюють на процесорі Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5, доповненому 12 або 16 ГБ оперативної пам’яті стандарту LPPDDR5x та сховищем UFS 4.1 від 256 ГБ до 1 ТБ. Ємність акумулятора Xiaomi 17 Pro становить 6300 мА·ч, що більше, ніж у попереднього покоління, хоча менше, ніж у базового Xiaomi 17.

Крім того, пристрої оснащені ультразвуковим сканером відбитків у дисплеї, стереодинаміками, масивом із чотирьох мікрофонів, інфрачервоним портом та захищені від пилу та води за стандартом IP68. Габарити Xiaomi 17 Pro становлять 151,1 71,8 8 мм при вазі 192 г, у Xiaomi 17 Pro Max – 162,9 77,6 8 мм і 219 г.

Характеристики Xiaomi 17 Pro

Xiaomi 17 Pro оснащений 6,3-дюймовим екраном M10 LTPO OLED з роздільною здатністю 2656×1220 пікселів, пікової яскравістю 3500 ніт та частотою оновлення 120 Гц. До основного дисплея доданий другий – 2,7-дюймова AMOLED-панель на задній кришці з тією ж частотою та рівнем яскравості.

Задній дисплей можна використовувати для зйомки селфі на основну камеру, керування музичним плеєром, відображення сповіщень та дзвінків. Також він підтримує вибір шпалер, а з фірмовим ретро-чохлом перетворюється на кишенькову ігрову консоль.

Особливості Xiaomi 17 Pro Max

У Xiaomi 17 Pro Max діагональ основного дисплея збільшена до 6,9 дюйми при роздільній здатності 2608×1200 пікселів, він захищений склом Xiaomi Shield Glass 3.0. Додатковий екран тут теж більший — 2,9 дюйми, з роздільною здатністю 976×596 пікселів і частотою оновлення 120 Гц.

Версія Xiaomi 17 Pro Max отримала батарею на 7500 мА·год. Смартфони підтримують швидке заряджання потужністю 100 Вт по кабелю, бездротове заряджання на 50 Вт, реверсивне живлення та універсальний протокол PPS.

Камерний блок складається з основної камери на 50 Мпікс із сенсором Hunter 950L та оптичною стабілізацією, телефото-модуля на 50 МП із п’ятикратним оптичним зумом та макрозйомкою, а також ультраширококутного модуля на 50 МП. Фронтальна камера також отримала 50-мегапіксельний сенсор і вміє записувати відео в 4K, тоді як основна підтримує зйомку в 8K.