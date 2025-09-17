Xiaomi 16 отменяется. Компания сразу представит Xiaomi 17 из-за конкуренции с iPhone17.09.25
Xiaomi готовится представить свой новый флагманский смартфон уже в этом месяце, одновременно обновив бренд, чтобы усилить позиции в премиальном сегменте и напрямую конкурировать с Apple.
Компания изменила привычный цикл запусков, пропустив серию Xiaomi 16 и сразу перейдя к линейке Xiaomi 17. В неё войдут модели Xiaomi 17 Pro и Xiaomi 17 Pro Max — по аналогии с iPhone.
Сооснователь и генеральный директор Лэй Цзюнь отметил, что цель Xiaomi — создать смартфоны, способные напрямую соперничать с iPhone, который многие годы считается эталоном премиального сегмента. Президент компании Лу Вэйбин подчеркнул, что ещё 5 лет назад Xiaomi начала стратегию «премиализации», ориентируясь именно на Apple. По его словам, iPhone остаётся выдающимся продуктом, но у Xiaomi есть уверенность в собственной способности конкурировать.
Аналитики отмечают, что компания постепенно укрепляет позиции в сегменте дорогих смартфонов, а также активно развивает направление электромобилей, что придаёт ей дополнительную силу в соперничестве с американским лидером. В первой половине 2025 года около 10% смартфонов Xiaomi, проданных в Китае, стоили более $600, тогда как в 2019 году присутствие бренда в этой ценовой категории было практически нулевым.
