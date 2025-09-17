Xiaomi 16 не буде. Компанія одразу представить Xiaomi 17 через конкуренцію з iPhone17.09.25
Xiaomi готується представити свій новий флагманський смартфон вже цього місяця, одночасно оновивши бренд, щоб посилити позиції в преміальному сегменті та прямо конкурувати з Apple.
Компанія змінила звичний цикл запусків, пропустивши серію Xiaomi 16 і відразу перейшовши до лінійки Xiaomi 17. До неї увійдуть моделі Xiaomi 17 Pro та Xiaomi 17 Pro Max – за аналогією з iPhone.
Співзасновник і генеральний директор Лей Цзюнь зазначив, що мета Xiaomi — створити смартфони, здатні безпосередньо змагатися з iPhone, який багато років вважається еталоном преміального сегменту. Президент компанії Лу Вейбін наголосив, що ще 5 років тому Xiaomi розпочала стратегію «преміалізації», орієнтуючись саме на Apple. За його словами, iPhone залишається видатним продуктом, але Xiaomi має впевненість у власній здатності конкурувати.
Аналітики відзначають, що компанія поступово зміцнює позиції в сегменті дорогих смартфонів, а також активно розвиває напрямок електромобілів, що надає їй додаткової сили в суперництві з американським лідером. У першій половині 2025 року близько 10% смартфонів Xiaomi, проданих у Китаї, коштували понад $600, тоді як у 2019 році присутність бренду в цій ціновій категорії була практично нульовою.
