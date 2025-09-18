Windows 10 опять догоняет Windows 11 по количеству установок

В июле 2025 года Windows 11 впервые за почти четыре года после релиза обошла по популярности Windows 10, однако этот тренд продержался недолго. По данным StatCounter, старая версия операционной системы Microsoft постепенно восстанавливает позиции, несмотря на то, что её поддержка завершится уже через месяц.

В конце июля доля Windows 11 выросла до 53,5%, тогда как Windows 10 сократилась на 10% до 42,8%. Кроме того, новая ОС Microsoft опередила предыдущую по доле пользователей Steam: Windows 11 использовали 60,39% геймеров, а «десятку» — лишь 35,08%.

К концу августа ситуация изменилась: доля Windows 11 снизилась на 4%, а Windows 10 выросла на 2,7% и достигла 45,53%. Хотя это не официальная статистика Microsoft, данные StatCounter собираются с более чем 1,5 миллиона сайтов и 5,3 миллиарда просмотров страниц по всему миру, что даёт репрезентативное представление о рынке.

Причины падения популярности Windows 11 пока остаются неизвестными, особенно на фоне активного роста рынка ПК в 2025 году.