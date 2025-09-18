Windows 10 опять догоняет Windows 11 по количеству установок18.09.25
В июле 2025 года Windows 11 впервые за почти четыре года после релиза обошла по популярности Windows 10, однако этот тренд продержался недолго. По данным StatCounter, старая версия операционной системы Microsoft постепенно восстанавливает позиции, несмотря на то, что её поддержка завершится уже через месяц.
В конце июля доля Windows 11 выросла до 53,5%, тогда как Windows 10 сократилась на 10% до 42,8%. Кроме того, новая ОС Microsoft опередила предыдущую по доле пользователей Steam: Windows 11 использовали 60,39% геймеров, а «десятку» — лишь 35,08%.
К концу августа ситуация изменилась: доля Windows 11 снизилась на 4%, а Windows 10 выросла на 2,7% и достигла 45,53%. Хотя это не официальная статистика Microsoft, данные StatCounter собираются с более чем 1,5 миллиона сайтов и 5,3 миллиарда просмотров страниц по всему миру, что даёт репрезентативное представление о рынке.
Причины падения популярности Windows 11 пока остаются неизвестными, особенно на фоне активного роста рынка ПК в 2025 году.
Не пропустите интересное!
Підписывайтесь на наши каналы и читайте анонсы хай-тек новостей, тестов и обзоров в удобном формате!
Обзор смартфона Oppo Reno14: амбиции
Новый смартфон Oppo Reno14 хорошо выглядит на фоне конкурентов и при этом весьма хорош по производительности. Расскажем, что еще в нем интересного
Обзор смартфона Oppo Reno14: амбиции
Мышка Logitech MX Vertical: вертикальный комфорт
Обзор ноутбука ASUS ROG Strix G16 (2025) G615LWН: новая лига
Обзор Logitech FLIP FOLIO для IPAD: больше чем чехол
Комплект клавиатуры и мыши Logitech MK250: классика по-новому
Oppo Pad SE: планшет на долгий день
Ugreen Uno: павер-банк, эмодзи и магнитная беспроводная зарядка
Ugreen Uno RG Gan – зарядка 100 Вт с улыбкой
Ajax IndoorCam – профессиональное видеонаблюдение для каждого
Logitech G522 Lightspeed – наушники для больших свершений
Oppo Enco Buds3 Pro – беспроводные наушники-долгожители
GTA VI — чего ждать и что уже известно о самой нашумевшей игре
Ajax DoorBell: действительно умный и защищенный видеозвонок
Jaguar Land Rover экстренно остановила производство из-за кибератаки автомобиль хакер
Производство Jaguar Land Rover (JLR) будет простаивать как минимум до 24 сентября из-за масштабной хакерской атаки.
Spotify позволит бесплатно выбирать песни, без покупки подписки Spotify
Spotify уточняет, что для бесплатных аккаунтов действует ежедневный лимит на прямое воспроизведение.
Jaguar Land Rover экстренно остановила производство из-за кибератаки
Spotify позволит бесплатно выбирать песни, без покупки подписки
Windows 10 опять догоняет Windows 11 по количеству установок
Xiaomi 16 отменяется. Компания сразу представит Xiaomi 17 из-за конкуренции с iPhone
Смартфоны Samsung начали получать One UI 8
Google Chrome начал бороться с сайтами которые несанкционированно обходят режим Инкогнито
Windows 11 позволит проверять скорость интернета прямо в системе
Капитализация Alphabet достигла $3 трлн
Вирус-вымагатель HybridPetya обходит UEFI Secure Boot в Windows
Укрпочта выпустила новое мобильное приложение с трекингом и оплатой доставки посылок
YouTube Music получил новый дизайн интерфейса
Sony PlayStation Family — мобильное приложение для детского контроля