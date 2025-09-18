Windows 10 знову наздоганяє Windows 11 за кількістю установок18.09.25
У липні 2025 року Windows 11 вперше за майже чотири роки після релізу обійшла за популярністю Windows 10, проте цей тренд протримався недовго. За даними StatCounter, стара версія операційної системи Microsoft поступово відновлює позиції, незважаючи на те, що її підтримка завершиться вже за місяць.
Наприкінці липня частка Windows 11 зросла до 53,5%, тоді як Windows 10 скоротилася на 10% до 42,8%. Крім того, нова ОС Microsoft випередила попередню за часткою користувачів Steam: Windows 11 використовували 60,39% геймерів, а десятку – лише 35,08%.
До кінця серпня ситуація змінилася: частка Windows 11 знизилася на 4%, а Windows 10 зросла на 2,7% і сягнула 45,53%. Хоча це не офіційна статистика Microsoft, дані StatCounter збираються з більш ніж 1,5 мільйонів сайтів і 5,3 мільярдів переглядів сторінок по всьому світу, що дає репрезентативне уявлення про ринок.
Причини падіння популярності Windows 11 поки що залишаються невідомими, особливо на тлі активного зростання ринку ПК у 2025 році.
