WhatsApp добавит интеграцию чатов из других мессенджеров

WhatsApp готовится внедрить поддержку сторонних мессенджеров на территории Европейского Союза, выполняя требования Digital Markets Act, обязывающего большие платформы обеспечить взаимодействие между сервисами обмена сообщениями. В Meta подтвердили, что первыми интегрирующими с приложением сервисами станут BirdyChat и Haiket.

Пользователи WhatsApp на Android и iOS смогут отправлять текстовые сообщения, фотографии, видео, голосовые записи и файлы пользователям этих платформ, а также создавать групповые чаты, когда партнеры завершат реализацию полной поддержки. В настоящее время функция распространяется только на мобильные приложения, а о вебверсии или десктопных клиентах Meta пока не упоминает. Для подключения сторонние сервисы должны использовать сквозное шифрование, соответствующее стандартам WhatsApp.

В компании отмечают, что работа над интеграцией длилась более трех лет, а принятие DMA ускорило процесс внедрения. Meta определяет три основных принципа запуска: посторонние мессенджеры должны соответствовать требованиям безопасности и конфиденциальности, пользователям должны обеспечить понятную процедуру подключения, а сама функция будет доступна исключительно в странах ЕС.

В ближайшие месяцы пользователям WhatsApp в Европе появится уведомление о настройках возможности активации посторонних чатов. Meta планирует постепенно добавлять новые сервисы в соответствии с требованиями DMA и развитием системы совместимости.