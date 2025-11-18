WhatsApp добавит интеграцию чатов из других мессенджеров

Робот-пылесос
WhatsApp готовится внедрить поддержку сторонних мессенджеров на территории Европейского Союза, выполняя требования Digital Markets Act, обязывающего большие платформы обеспечить взаимодействие между сервисами обмена сообщениями. В Meta подтвердили, что первыми интегрирующими с приложением сервисами станут BirdyChat и Haiket.

 

Пользователи WhatsApp на Android и iOS смогут отправлять текстовые сообщения, фотографии, видео, голосовые записи и файлы пользователям этих платформ, а также создавать групповые чаты, когда партнеры завершат реализацию полной поддержки. В настоящее время функция распространяется только на мобильные приложения, а о вебверсии или десктопных клиентах Meta пока не упоминает. Для подключения сторонние сервисы должны использовать сквозное шифрование, соответствующее стандартам WhatsApp.

 

В компании отмечают, что работа над интеграцией длилась более трех лет, а принятие DMA ускорило процесс внедрения. Meta определяет три основных принципа запуска: посторонние мессенджеры должны соответствовать требованиям безопасности и конфиденциальности, пользователям должны обеспечить понятную процедуру подключения, а сама функция будет доступна исключительно в странах ЕС.

 

В ближайшие месяцы пользователям WhatsApp в Европе появится уведомление о настройках возможности активации посторонних чатов. Meta планирует постепенно добавлять новые сервисы в соответствии с требованиями DMA и развитием системы совместимости.


