WhatsApp добавит интеграцию чатов из других мессенджеров

WhatsApp добавит интеграцию чатов из других мессенджеров18.11.25
WhatsApp готовится внедрить поддержку сторонних мессенджеров на территории Европейского Союза, выполняя требования Digital Markets Act, обязывающего большие платформы обеспечить взаимодействие между сервисами обмена сообщениями. В Meta подтвердили, что первыми интегрирующими с приложением сервисами станут BirdyChat и Haiket.
Пользователи WhatsApp на Android и iOS смогут отправлять текстовые сообщения, фотографии, видео, голосовые записи и файлы пользователям этих платформ, а также создавать групповые чаты, когда партнеры завершат реализацию полной поддержки. В настоящее время функция распространяется только на мобильные приложения, а о вебверсии или десктопных клиентах Meta пока не упоминает. Для подключения сторонние сервисы должны использовать сквозное шифрование, соответствующее стандартам WhatsApp.
В компании отмечают, что работа над интеграцией длилась более трех лет, а принятие DMA ускорило процесс внедрения. Meta определяет три основных принципа запуска: посторонние мессенджеры должны соответствовать требованиям безопасности и конфиденциальности, пользователям должны обеспечить понятную процедуру подключения, а сама функция будет доступна исключительно в странах ЕС.
В ближайшие месяцы пользователям WhatsApp в Европе появится уведомление о настройках возможности активации посторонних чатов. Meta планирует постепенно добавлять новые сервисы в соответствии с требованиями DMA и развитием системы совместимости.
Не пропустите интересное!
Підписывайтесь на наши каналы и читайте анонсы хай-тек новостей, тестов и обзоров в удобном формате!
Лучшие смарт-часы для спорта в 2025 году
Сравним три интересных представителя спортивных смарт-часов — Samsung Galaxy Watch 7 Ultra, Garmin Instinct 3 и Amazfit T-Rex 3 Pro
Вместо iPhone и Samsung. Флагманы Vivo, OnePlus, Oppo 2025 года
Нам стало интересно можно найти достойную альтернативу топовым смартфонам ведущих брендов. Важным преимуществом топовых смартфонов OnePlus, Vivo и Oppo является их цена
Вместо iPhone и Samsung. Флагманы Vivo, OnePlus, Oppo 2025 года
Топ игровых клавиатур – рейтинг флагманов механического гейминга
Лучше iPhone 17? Сравнение 5 Android-смартфонов этого года
Альтернатива Apple Watch — часы Xiaomi, Samsung, Garmin и другие
Лучшие средние смартфоны — интересные рейтинги
Лучшие мониторы 27, 32 и 34 дюйма – выбор для игр или работы
Какой смартфон Xiaomi купить — линейки Xiaomi 2025
Мыши Logitech: обзор 6 лучших моделей
Хороший недорогой робот пылесос – что купить в 2025 году
10 инноваций Apple изменивших индустрию
Ультратонкие ноутбуки 2025 года — обзор лучших
Сравнение iPhone 17 Pro Max и Galaxy S25 Ultra: кто мощнее?
Топ планшетов для игр, обучения и работы
Лучшие игровые ноутбуки с NVIDIA GeForce RTX 50
Сравнение компактных флагманских смартфонов. Чей «компакт» лучше?
Планшет Samsung Galaxy Tab A11+ оснащен Dimensity 7300 и работает на Android 16 Samsung Андроид планшет
Samsung Galaxy Tab A11+ получил современный дизайн, улучшенные технические характеристики и долгосрочную программную поддержку
Xiaomi G27Qi 2026 с частотой 200 Гц и поддержкой HDR400 стоит €200 Xiaomi монитор
Xiaomi G27Qi 2026 оснащена 27-дюймовой Fast IPS-матрицей с разрешением 2560×1440 пикселей (2K), обеспечивает широкие углы обзора до 178°
Xiaomi G27Qi 2026 с частотой 200 Гц и поддержкой HDR400 стоит €200
Гибридные Porsche получат особенный электродвигатель
WhatsApp добавит интеграцию чатов из других мессенджеров
Google все таки оставит возможность устанавливать приложения в APK
В Steam появятся Андроид-игры
Исследование: 70% подростков в Украине используют ИИ
Apple iPhone Pocket — носок для iPhone за $230
Virtual Instruments выпустила прозрачный монитор
ИИ не может подделать токсичность — новый тест Тьюринга
Boeing учит пилотов в Microsoft Flight Simulator
Leica Cine Play 1 Plus – премиальный 4K-проектор с поддержкой HDR10+