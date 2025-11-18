WhatsApp додасть інтеграцію чатів з інших месенджерів

WhatsApp готується запровадити підтримку сторонніх месенджерів на території Європейського Союзу, виконуючи вимоги Digital Markets Act, які зобов’язують великі платформи забезпечити взаємодію між сервісами обміну повідомленнями. У Meta підтвердили, що першими сервісами, що інтегрують з додатком, стануть BirdyChat і Haiket.

Користувачі WhatsApp на Android та iOS зможуть надсилати текстові повідомлення, фотографії, відео, голосові записи та файли користувачам цих платформ, а також створювати групові чати, коли партнери завершать реалізацію повної підтримки. В даний час функція поширюється тільки на мобільні програми, а про вебверсію або десктопних клієнтів Meta поки не згадує. Для підключення сторонні послуги повинні використовувати наскрізне шифрування, що відповідає стандартам WhatsApp.

У компанії зазначають, що робота над інтеграцією тривала понад три роки, а ухвалення DMA прискорило процес впровадження. Meta визначає три основні принципи запуску: сторонні месенджери повинні відповідати вимогам безпеки та конфіденційності, користувачам мають забезпечити зрозумілу процедуру підключення, а функція буде доступна виключно в країнах ЄС.

Найближчими місяцями користувачам WhatsApp в Європі з’явиться повідомлення про налаштування можливості активації сторонніх чатів. Meta планує поступово додавати нові сервіси відповідно до вимог DMA та розвитку системи сумісності.