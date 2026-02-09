VW Transporter выпустили в версии Sportline с дизайном в стиле GTI  

VW Transporter выпустили в версии Sportline с дизайном в стиле GTI09.02.26
Volkswagen представил новую версию Transporter Sportline со спортивными элементами дизайна. Фургон получил агрессивный обвес, 19-дюймовые колёса, заниженную на 29 мм подвеску Eibach и красную полосу спереди, отсылающую к стилю GTI.
Оснащение салона
В салоне установлены спортивные сиденья из экокожи с красной прострочкой и тиснёными логотипами Sportline. В оснащение также входят металлические накладки на пороги с подсветкой, подсвеченные зеркала в солнцезащитных козырьках, кожаное рулевое колесо с подогревом и полностью ковровое покрытие пола.
Версия предлагается как в кузове Panel Van, так и в Kombi, причём в обоих случаях доступны две колёсные базы.
Двигатели и версии
Несмотря на заниженную подвеску и более агрессивный внешний вид, силовые установки остались без изменений. Покупатели по-прежнему могут выбрать дизельные версии, плагин-гибрид или полностью электрический e-Transporter. Самой мощной остаётся электрическая модификация на 286 л.с. (210 кВт), которая превосходит показатели большинства «горячих» версий легковых моделей Volkswagen.
Кроме стандартного Sportline компания предложила ограниченную серию Sportline 75, посвящённую 75-летию VW Bus. Она окрашивается исключительно в цвет Moss Green и получила специальные шильдики на зеркалах, зелёную прострочку в салоне, а также индивидуальные номерные таблички.
Цена
В Великобритании Volkswagen Transporter Sportline оценивается от £62 752, версия Sportline 75 — от £64 552, а комплектация Commerce Pro S стартует с £53 086.
