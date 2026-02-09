 

VW Transporter выпустили в версии Sportline с дизайном в стиле GTI

09.02.26

VW Transporter Sportline

 

Volkswagen представил новую версию Transporter Sportline со спортивными элементами дизайна. Фургон получил агрессивный обвес, 19-дюймовые колёса, заниженную на 29 мм подвеску Eibach и красную полосу спереди, отсылающую к стилю GTI.

 

Оснащение салона

 

В салоне установлены спортивные сиденья из экокожи с красной прострочкой и тиснёными логотипами Sportline. В оснащение также входят металлические накладки на пороги с подсветкой, подсвеченные зеркала в солнцезащитных козырьках, кожаное рулевое колесо с подогревом и полностью ковровое покрытие пола.

 

Версия предлагается как в кузове Panel Van, так и в Kombi, причём в обоих случаях доступны две колёсные базы.

 

Двигатели и версии

 

Несмотря на заниженную подвеску и более агрессивный внешний вид, силовые установки остались без изменений. Покупатели по-прежнему могут выбрать дизельные версии, плагин-гибрид или полностью электрический e-Transporter. Самой мощной остаётся электрическая модификация на 286 л.с. (210 кВт), которая превосходит показатели большинства «горячих» версий легковых моделей Volkswagen.

 

VW Transporter Sportline

 

Кроме стандартного Sportline компания предложила ограниченную серию Sportline 75, посвящённую 75-летию VW Bus. Она окрашивается исключительно в цвет Moss Green и получила специальные шильдики на зеркалах, зелёную прострочку в салоне, а также индивидуальные номерные таблички.

 

Цена

 

В Великобритании Volkswagen Transporter Sportline оценивается от £62 752, версия Sportline 75 — от £64 552, а комплектация Commerce Pro S стартует с £53 086.


