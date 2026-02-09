VW Transporter випустили у версії Sportline з дизайном у стилі GTI  

VW Transporter випустили у версії Sportline з дизайном у стилі GTI09.02.26
Volkswagen представив нову версію Transporter Sportline із спортивними елементами дизайну. Фургон отримав агресивне обваження, 19-дюймові колеса, занижену на 29 мм підвіску Eibach і червону смугу спереду, що відсилає до стилю GTI.
Обладнання салону
У салоні встановлені спортивні сидіння з екошкіри з червоним простроченням і тисненими логотипами Sportline. В оснащення також входять металеві накладки на пороги з підсвічуванням, дзеркала підсвічені в сонцезахисних козирках, шкіряне рульове колесо з підігрівом і повністю килимове покриття підлоги.
Версія пропонується як у кузові Panel Van, так і в Kombi, причому в обох випадках доступні дві колісні бази.
Двигуни та версії
Незважаючи на занижену підвіску і агресивніший зовнішній вигляд, силові установки залишилися без змін. Покупці, як і раніше, можуть вибрати дизельні версії, плагін-гібрид або повністю електричний e-Transporter. Найпотужнішою залишається електрична модифікація на 286 л. (210 кВт), яка перевершує показники більшості гарячих версій легкових моделей Volkswagen.
Крім стандартного Sportline, компанія запропонувала обмежену серію Sportline 75, присвячену 75-річчю VW Bus. Вона забарвлюється виключно в колір Moss Green і отримала спеціальні шильдики на дзеркалах, зелену прострочку в салоні, а також індивідуальні номерні таблички.
Ціна
У Великобританії Volkswagen Transporter Sportline оцінюється від £62752, версія Sportline 75 – від £64552, а комплектація Commerce Pro S стартує з £53086.
У Великобританії Volkswagen Transporter Sportline оцінюється від £62752, версія Sportline 75 – від £64552, а комплектація Commerce Pro S стартує з £53086.
