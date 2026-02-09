 

VW Transporter випустили у версії Sportline з дизайном у стилі GTI

09.02.26

VW Transporter Sportline

 

Volkswagen представив нову версію Transporter Sportline із спортивними елементами дизайну. Фургон отримав агресивне обваження, 19-дюймові колеса, занижену на 29 мм підвіску Eibach і червону смугу спереду, що відсилає до стилю GTI.

 

Обладнання салону

 

У салоні встановлені спортивні сидіння з екошкіри з червоним простроченням і тисненими логотипами Sportline. В оснащення також входять металеві накладки на пороги з підсвічуванням, дзеркала підсвічені в сонцезахисних козирках, шкіряне рульове колесо з підігрівом і повністю килимове покриття підлоги.

 

Версія пропонується як у кузові Panel Van, так і в Kombi, причому в обох випадках доступні дві колісні бази.

 

Двигуни та версії

 

Незважаючи на занижену підвіску і агресивніший зовнішній вигляд, силові установки залишилися без змін. Покупці, як і раніше, можуть вибрати дизельні версії, плагін-гібрид або повністю електричний e-Transporter. Найпотужнішою залишається електрична модифікація на 286 л. (210 кВт), яка перевершує показники більшості гарячих версій легкових моделей Volkswagen.

 

VW Transporter Sportline

 

Крім стандартного Sportline, компанія запропонувала обмежену серію Sportline 75, присвячену 75-річчю VW Bus. Вона забарвлюється виключно в колір Moss Green і отримала спеціальні шильдики на дзеркалах, зелену прострочку в салоні, а також індивідуальні номерні таблички.

 

Ціна

 

У Великобританії Volkswagen Transporter Sportline оцінюється від £62752, версія Sportline 75 – від £64552, а комплектація Commerce Pro S стартує з £53086.


