ВВС США закупят Tesla Cybertruck для использования в качестве мишеней10.08.25
Американские Военно-воздушные силы планируют закупить автомобили Tesla Cybertruck — но не для патрулирования баз или десантных операций. Согласно документации, с которой ознакомились издания The War Zone и Electrek, электропикапы будут использоваться как цели для испытаний высокоточного вооружения.
Согласно заявке на закупку, испытательный центр ВВС на полигоне Уайт-Сендс (Нью-Мексико) планирует приобрести 33 различных транспортных средства — от седанов до пикапов и грузовиков. При этом только два наименования указаны по бренду: Tesla Cybertruck.
Необычная цель
Военные пояснили, что определённые автомобили Tesla будут использоваться для подготовки к запуску высокоточного оружия, поскольку “в условиях реального боя противник может применять транспортные средства, подобные Cybertruck, которые выдерживают удары иначе, чем обычные автомобили”. Задача — реалистично имитировать потенциальные сценарии.
При этом в документации уточняется: Cybertruck необязательно должен быть на ходу — главное, чтобы его можно было буксировать.
Испытания и вооружение
Учения проходят в рамках программы Stand Off Precision Guided Munitions (SOPGM), направленной на випробування високоточних авіабоєприпасів для сил спеціального призначення. До переліку озброєння входять:
- ракети Hellfire (AGM-114),
- ракети Griffin (AGM-176),
- керовані бомби малого калібру GBU-69/B,
- бомби GBU-39B/B з лазерним наведенням.
Ирония судьбы для Cybertruck
Илон Маск ранее позиционировал Cybмасertruck как «пуленепробиваемый» и «подходящий для выживания в апокалипсисе» автомобиль. Он также предполагал, что его будут использовать военные. Однако, по иронии, американские военные, возможно, впервые применят Cybertruck не как транспорт, а как расходный объект — мишень для боевых учений.
На сегодняшний день модель не стала рыночным прорывом. Несмотря на изначальные планы производить до 250–500 тысяч единиц в год, реальный объём выпуска остаётся на уровне около 10% от мощностей.
Не пропустите интересное!
Підписывайтесь на наши каналы и читайте анонсы хай-тек новостей, тестов и обзоров в удобном формате!
Обзор Logitech FLIP FOLIO для IPAD: больше чем чехол
Компания Logitech предлагает широкий выбор обложек и чехлов для мобильных устройств. Познакомимся с Logitech FLIP FOLIO для планшетов и сверхкомпактных ноутбуков Apple
Обзор Logitech FLIP FOLIO для IPAD: больше чем чехол
Комплект клавиатуры и мыши Logitech MK250: классика по-новому
Oppo Pad SE: планшет на долгий день
Ugreen Uno: павер-банк, эмодзи и магнитная беспроводная зарядка
Ugreen Uno RG Gan – зарядка 100 Вт с улыбкой
Ajax IndoorCam – профессиональное видеонаблюдение для каждого
Logitech G522 Lightspeed – наушники для больших свершений
Oppo Enco Buds3 Pro – беспроводные наушники-долгожители
GTA VI — чего ждать и что уже известно о самой нашумевшей игре
Ajax DoorBell: действительно умный и защищенный видеозвонок
Samsung Galaxy A36 и Galaxy A56 — доступные флагманские технологии
Обзор коврика с беспроводной зарядкой Logitech G Powerplay 2
Обзор микрофона Ugreen CM769: студийный звук недорого
ВВС США закупят Tesla Cybertruck для использования в качестве мишеней Tesla война Илон Маск
Илон Маск ранее позиционировал Cybмасertruck как «пуленепробиваемый» и «подходящий для выживания в апокалипсисе» автомобиль
Google добавила в Gemini режим рассказчика Google искусственный интеллект
Google анонсировала функцию в Gemini под названием Storybook. С её помощью пользователи могут создавать персонализированные детские книги с иллюстрациями
Google добавила в Gemini режим рассказчика
Дроны XAiDEN объединяются в рои по 100 штук с управлением ИИ
Rogbid M2 — первые в мире смарт-часы с корпусом из вольфрама
Neuralink начала первые клинические испытания в Европе
Motorola The Brilliant Collection — смартфон motorola razr и наушники moto buds loop с кристалами Swarovski
4K-проектор LG CineBeam S имеет поддержку Dolby Atmos
Samsung One UI 8.0 — подробности про оболочку для Android 16
Xiaomi сменила дизайн логотипа Redmi. Теперь капсом
Уязвимость Google позволяла удалять любые страницы из поиска. И этим воспользовались
Ноутбуки Lenovo Legion 5 и LOQ 15 с OLED, RTX 5070 уже продаются в Украине по цене от 51 тыс. грн