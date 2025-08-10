ВВС США закупят Tesla Cybertruck для использования в качестве мишеней

Американские Военно-воздушные силы планируют закупить автомобили Tesla Cybertruck — но не для патрулирования баз или десантных операций. Согласно документации, с которой ознакомились издания The War Zone и Electrek, электропикапы будут использоваться как цели для испытаний высокоточного вооружения.

Согласно заявке на закупку, испытательный центр ВВС на полигоне Уайт-Сендс (Нью-Мексико) планирует приобрести 33 различных транспортных средства — от седанов до пикапов и грузовиков. При этом только два наименования указаны по бренду: Tesla Cybertruck.

Необычная цель



Военные пояснили, что определённые автомобили Tesla будут использоваться для подготовки к запуску высокоточного оружия, поскольку “в условиях реального боя противник может применять транспортные средства, подобные Cybertruck, которые выдерживают удары иначе, чем обычные автомобили”. Задача — реалистично имитировать потенциальные сценарии.

При этом в документации уточняется: Cybertruck необязательно должен быть на ходу — главное, чтобы его можно было буксировать.

Испытания и вооружение



Учения проходят в рамках программы Stand Off Precision Guided Munitions (SOPGM), направленной на випробування високоточних авіабоєприпасів для сил спеціального призначення. До переліку озброєння входять:

ракети Hellfire (AGM-114),

ракети Griffin (AGM-176),

керовані бомби малого калібру GBU-69/B,

бомби GBU-39B/B з лазерним наведенням.

Ирония судьбы для Cybertruck



Илон Маск ранее позиционировал Cybмасertruck как «пуленепробиваемый» и «подходящий для выживания в апокалипсисе» автомобиль. Он также предполагал, что его будут использовать военные. Однако, по иронии, американские военные, возможно, впервые применят Cybertruck не как транспорт, а как расходный объект — мишень для боевых учений.

На сегодняшний день модель не стала рыночным прорывом. Несмотря на изначальные планы производить до 250–500 тысяч единиц в год, реальный объём выпуска остаётся на уровне около 10% от мощностей.