Американські Військово-повітряні сили планують купити автомобілі Tesla Cybertruck — але не для патрулювання баз чи десантних операцій. Згідно з документацією, з якою ознайомилися видання The War Zone та Electrek, електропікапи будуть використовуватися як цілі для випробувань високоточного озброєння.
Згідно з заявкою на закупівлю, випробувальний центр ВПС на полігоні Уайт-Сендс (Нью-Мексико) планує придбати 33 різні транспортні засоби — від седанів до пікапів та вантажівок. При цьому лише два найменування вказані за брендом: Tesla Cybertruck.
Незвичайна мета
Військові пояснили, що певні автомобілі Tesla будуть використовуватися для підготовки до запуску високоточної зброї, оскільки “в умовах реального бою противник може застосовувати транспортні засоби, подібні до Cybertruck, які витримують удари інакше, ніж звичайні авто”. Завдання – реалістично імітувати потенційні сценарії.
При цьому в документації уточнюється: Cybertruck необов’язково має бути на ходу, головне, щоб його можна було буксирувати.
Випробування та озброєння
Навчання проходять у рамках програми Stand Off Precision Guided Munitions (SOPGM), спрямованої на випробування високоточних авіабоєприпасів для сил спеціального призначення. До переліку озброєння входять:
- ракет Hellfire (AGM-114),
- ракет Griffin (AGM-176),
- керовані бомби малого калібру GBU-69/B,
- бомбі GBU-39B/B з лазерним наведенням.
Іронія долі для Cybertruck
Ілон Маск раніше позиціонував Cybмасertruck як «куленепробивний» і «підходящий для виживання в апокаліпсисі» автомобіль. Він також припускав, що його використовуватимуть військові. Однак, за іронією, американські військові, можливо, вперше застосують Cybertruck не як транспорт, а як витратний об’єкт — мішень для бойових навчань.
На сьогоднішній день модель не стала ринковим проривом. Незважаючи на початкові плани виробляти до 250-500 тисяч одиниць на рік, реальний обсяг випуску залишається на рівні близько 10% потужностей.
