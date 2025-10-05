В Украине запустят онлайн мониторинг вредных выбросов05.10.25
Кабинет Министров Украины утвердил постанову о запуске системы онлайн-мониторинга промышленных выбросов. Операторы установок должны передавать данные с автоматизированных систем измерения напрямую в Минэкономики и Государственную экологическую инспекцию.
Механизм касается предприятий, работающих по интегрированным экологическим разрешениям и установивших оборудование для мониторинга, а также тех, кто сделал это добровольно. Регистрация систем будет происходить через платформу «ЭкоСистема», а передача данных — автоматически через API Минэкономики.
По словам правительства, это позволит усилить экологический контроль, выполнить международные обязательства, снизить риски для бизнеса и обеспечить открытый доступ граждан к информации о промышленных выбросах. С начала 2025 года поступления экологического налога составили почти 3 млрд грн, что на 0,9% больше, чем в прошлом году.
Xiaomi побила рекорд продаж электромобилей — 40 000 за месяц Xiaomi автомобиль электротранспорт
Xiaomi EV, автомобильное подразделение китайского гиганта, установило новый рекорд: в сентябре 2025 года компания поставила свыше 40 000 электромобилей
